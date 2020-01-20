20.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 20.01.2020 15:40

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası, Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ve MÜSİAD Karaman Şubesi işbirliği ile Türk-Kırgız İş Geliştirme Formu başladı.



Karaman Valisi Fahri Meral, bir otelde düzenlenen programda, Karaman'da gerçekleşen bu formun iki ülke arasında kardeşlik ve dostluk duygularının daha da pekişmesiyle şehirlerin ekonomilerine büyük katkılar sağlayacağına inandığını söyledi.

Valilik olarak Karaman'ın ekonomik anlamda gelişmesi için her türlü yardımı yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Meral, formda emeği geçenlere teşekkür etti.



AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ise iki ülke arasındaki dilin, dinin tarihin ve kültürün bir olduğunu dile getirerek, "Bize düşen omuz omuza vererek iş potansiyelini artırıp hep beraber ekmeğimize ekmek katmak lazım. Bugün Karaman ve Kırgızistan adına burada yapmış olduğumuz forumda bugün inşallah ilerde bir asra bedel olacak günün ilk günü olur" diye konuştu.



Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubanychbek Omuraliev de Kırgızistan'ın ekonomi ve kültürü hakkında sunum yaptı.



Forma, Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökhan Alkan ile Kırgızistanlı iş adamları katıldı.

Kaynak: AA