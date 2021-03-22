Türk Kadınlar Konseyi Antalya İl Başkanlığına Meltem Kılınç seçildi
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Türk Kadınlar Konseyi Antalya İl Başkanlığına Meltem Kılınç seçildi

22.03.2021 19:47 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:57
Türk Kadınlar Konseyi Antalya İl Başkanlığına Meltem Kılınç seçildi

Türk Kadınlar Konseyi Antalya İl Başkanlığına 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç seçildi.

Türk Kadınlar Konseyi Antalya İl Başkanlığına 15 Temmuz şehidi Muhammet Oğuz Kılınç'ın annesi Meltem Kılınç seçildi.

Kamu yararına faaliyet gösteren Türk Kadınlar Konseyi Antalya İl Başkanlığının 3 yılda bir yapılan olağan genel kurulu Assim İnovasyon Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Kılınç, tek liste ile girdiği seçimde oy birliği ile Antalya il Başkanı seçildi.

Kılınç, burada yaptığı konuşmada, Türk kadınlarının kurtuluş mücadelesinde önemli bir yer tuttuğunu söyledi.

Türk kadınındaki azim, kararlılık ve destansı mücadele aşkının hep gönüllerde yer bulduğunu ifade eden Kılınç, "Ülkemizin çağdaş ve ileri ülkeler seviyesine ulaşabilmesi çabasında biz kadınlar eşlerimiz ile her zaman yan yana, kol kola, omuz omuza zorluklara göğüs gererek çalışmışızdır." dedi.

Her şeyin devletten beklemeden yapılması gerektiğini belirten Kılnç, şunları kaydetti:

"Amaçlarımız arasında kadınların maddi ve manevi kalkınmasında dayanışmayı sağlamak, kadının statüsünü yükseltmek doğrultusunda çalışmalar yapmak yer alıyor. Ayrıca insan hakları dolayısıyla kadın haklarına, kadın-erkek eşitliğine saygı, özellikle kadınlara karşı yapılan tüm ayrımcılığın kaldırılması için çalışmalarda bulunacağız. Türk kadınının eğitimi için yurt çapında çalışmalar yapacağız. Avrupa ile bilgi ağı kurarak uluslararası bilgi alışverişinde bulunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çiftçi

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