Türk İslam Karakoç kimdir? AK Parti MKYK üyesi Türk İslam Karakoç biyografisi nedir?

AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç kimdir? AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç kaç yaşında? Türk İslam Karakoç nerelidir, mesleği nedir? Türk İslam Karakoç hayatı ve biyografisi nedir?

AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç kimdir? AK Parti'nin 7'nci Olağan Büyük Kongresi, 'Türkiye için güven ve istikrar' sloganı ile başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongredeki konuşmasında 2023 manifestosunu açıkladı. Öte yandan AK Parti MKYK listesindeki değişiklikler belli oldu. AK Parti MKYK Üyesi Türk İslam Karakoç kaç yaşında? Türk İslam Karakoç nerelidir, mesleği nedir? Türk İslam Karakoç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

TÜRK- İSLAM KARAKOÇ KİMDİR?

1970 tarihinde Kahramanmaraş-Elbistan İlçesine bağlı, Ekinözü kasabasında doğdu.

İlk ve Ortaokul Cela Kasabasında tamamladı. Şair ve yazar Abdurrahim Karakoç'un büyük oğludur.

Liseye Elbistan Mükrimin Halil Lisesinde Başladı, Ankara Sincan Lisesinden mezun Oldu. 1988 yılında kazandığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1993 yılında Mezun oldu.

1996 yılında bu tarafa yaklaşık 18 yıldır Ankara Barosuna kayıtlı olarak serbest Avukatlık yapmaktadır.

İş hukuku alanında Master, Enerji ve Fikri-Sınai Haklar Hukuku Alanında Eğitim/Sertifikası, Ceza Hukuku ile İcra Hukuku Alanında özel uzmanlık çalışmaları vardır.

Sosyal Alanda Bir çok Sivil toplum Örgütünde görevler aldı ve halen bazı görevleri devam etmektedir. Sivil toplum Kurumları olarak Hukuk-Demokrasi Derneği kurucusu, Türk Hukuk enstitüsü Yön.kur üyeliği, Türk Dünyası İnsan Hakları Derneği Kurucu/Yöneticiliği, Sosyal Politikalar Vakfı,Avrasya Demokrasi Derneği kurucusu, Tekdav Vakfı, Eko Avrasya Derneği Yon Kur, sayabilir. Ayrıca bir dönem Çanakkale Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu üyeliği yapmıştır.

Siyasi Olarak BBP Ankara İl Başkan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

Evli ve iki çocuk babasıdır. Fransızca, az seviyede Rusça lisanlarını bilmektedir.