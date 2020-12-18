- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi

18.12.2020 16:24 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:37
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da basın toplantısı düzenledi.

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi

KABİL - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'da basın toplantısı düzenledi. TİKA Afganistan Koordinatörü Zühtü Çal, TİKA'nın faaliyetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak istediklerini belirtti.

Uluslararası birçok projeye imza atan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Afganistan'ın Kabil kentinde yer alan Kabil Serina otelinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında konuşma yapan TİKA Afganistan Koordinatörü Zühtü Çal, Afganistan'da faaliyet gösteren TİKA'yı genel hatları ile tanıtmak ve gerçekleştirilen faaliyetleri basın ile paylaşarak daha geniş kitlelere yaymak istediklerini belirtti. Konuşmasında TİKA'nın 2020 yılında gerçekleştirdiği projelere de değinen Zühtü Çal, 2021 yılında yapılması planlanan projelerden de bahsetti.

- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi
- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SULTAN FAİZY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Alişan İrem Derici Sinan Akçıl İbrahim Tatlıses
Spor Samet Aybaba Ali Şansalan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Karar Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Afganistan'da basın toplantısı düzenledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 16:37:29. #1.15#
title