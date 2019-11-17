Türk iş insanları, İran ile ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmak istiyor

17.11.2019 22:36 | Son Güncelleme: 17.11.2019 22:36

İran'ın başkenti Tahran'daki İran İş Konseyi toplantısına katılan Türk iş adamları ve ekonomi örgütlerinin liderleri, Türkiye ile İran arasındaki 9,5 milyar dolarlık ticaret hacmini 30 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.

Başkent Tahran'da Türkiye, Irak, Umman, Katar, Rusya, Suriye, Hindistan, Afganistan, Azerbaycan ve Özbekistan'dan 50 iş adamının katılımıyla 16. İran İş Konseyi toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Türkiye'den Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye-İran İş Konseyi Başkanı Ümit Kiler ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi'nden 11 iş adamı katıldı.

Olpak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile İran arasındaki dostluk ilişkilerinin ticari iş birliğine daha fazla olumlu yansıması için gayret göstereceklerini belirterek, "Amacımız 9,5 milyar dolarlık iş hacmimizi iki ülkenin hedefi olan 30 milyar dolar seviyesine çıkarabilmektir. İş dünyası olarak çalışmaya gayret edeceğiz. Devlet yetkililerimizin de önümüzü daha fazla açmasını isteyeceğiz." dedi.

Kiler ise İran ile ticari ilişkileri artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirerek, Ankara'da düzenledikleri iş forumundan sonra ikinci durağın Tahran olduğunu kaydederek, "Tahran'da kalabalık bir heyet tarafından karşılandık. Türkiye'den gelen heyetle burada ikili iş görüşmeleri yapmayı da planlıyoruz. Amacımız iki ülkenin cumhurbaşkanlarının önümüze koyduğu 30 milyar dolar hedefine ulaşmaktır. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

MÜSİAD Denizli Şube Başkanı Mehmet Akgün de İran ile ticaret koşullarını araştırmak üzere Tahran'da bulunduklarını ve iş açısından yüksek bir potansiyele sahip olduklarını, ticaret seviyesini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

İran ile Türkiye hava yollarının Tahran ile Denizli arasında haftada 3 sefer düzenlediğini aktaran Akgün, "Denizli olarak tekstil, makine, turizm ve tarım açısından iyi durumdayız. Denizli yıllık 3,5 milyar dolar ihracat yapan bir il. Tahran ve Denizli olarak iş birliğimizi artırmamız gerekiyor. Tahran iş adamlarını da Denizli'ye davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA