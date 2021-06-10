Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması

Anadolu Ajansı / Emin İleri - Haberler | Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı belirtilen Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, "Eşim üzerinden bir yanlışlık yapıldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 3 yıldır tutuklu olan ve bu süreçte işkenceye maruz kaldığı belirtilen Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk, "Eşim üzerinden bir yanlışlık yapıldı. Bu yanlışlığa 'dur' denilmesini istiyorum. Büyük bir yanlışlık ve bu o ülke için bir utanç meselesi." dedi.

Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün serbest bırakılması için ailesi, avukatı ve Özgür-Der, BAE'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı.

Beşiktaş Levent'teki konsolosluk önünde toplanan ailesi ve arkadaşları, ellerinde dövizlerle BAE aleyhine slogan attı.

Burada konuşan eşi Emine Öztürk, yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak Dubai'deki bir gıda fuarına gittiğini, eşi Öztürk'ün de daha önce bir kaç kez aynı fuarda bulunduğunu, en son 3 yıl önce beraber oraya gittiklerini belirterek, o ziyarette eşinin tutuklandığını hatırlattı.

Emine Öztürk, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'a çağrıda bulunarak, şöyle konuştu:

"Eşim üzerinden bir yanlışlık yapıldı. Bu yanlışlığa 'dur' denilmesini istiyorum. Büyük bir yanlışlık ve bu o ülke için bir utanç meselesi bence. Çünkü iş yaptığım bütün uluslararası tacirler, firmalar hepsi korkuyorlar ve oradaki fuarlara artık gitmek istemiyorlar. Ben bu yanlışın çözülmesini istiyorum. Bilemiyorum ne şekilde çözülecekse. Aile olarak çok zor durumdayız, mağduruz."

Oğlu Abdulah Öztürk ise 2017'de ABD'ye eğitim için gittiğini, 6-7 ay sonra babası Mehmet Ali Öztürk'ün Dubai'de yakalandığını öğrendiğini anlatarak, bu olay üzerine Türkiye'deki ailesinin yanına dönmeye karar verdiğinde ABD'de yurda dönüşüne engel olunduğunu, ertesi gün FBI tarafından gözaltına alındığını ve 5-6 gün arkadaşları, kaldığı ev, telefonu, bilgisayarı ve okulunun soruşturulduğunu söyledi.

Abdullah Öztürk, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye döndüğümde şunu öğrendim; babamı konuşturmaya çalıştıklarını ve benle babamı tehdit ettiklerini öğrendim. Babam da vatanını-devletini sevdiği için ülkem hakkında herhangi bir şey söylemedi. Buradan yetkililerden, cumhurbaşkanımızdan, uluslararası kim olursa herkesten yardım istiyoruz. Babamın bir an önce dönmesini ve ona kavuşmayı istiyoruz."

Özgür-Der Genel Sekreteri Musa Üzer de Öztürk'ün ağır bir ceza aldığını, bu süreçte 30 kilo zayıfladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Tüm bunların sebebi ne? Türkiye ile ilişkisi bozulan bir ülkenin, insani yardım çalışmaları yaptığı bilinen Mehmet Ali Öztürk'ü işkence altında bir şeylere zorlama, Türkiye aleyhinde başlatılan kampanyaya onu dahil etmeye çalışıyorlar. Ondan dolayı ondan bir 'itiraf' almak istiyorlar. Öztürk de böyle bir şey olmadığı için işkencelere dayanarak konuşmuyor ve müebbet ceza alıyor. Türkiye Cumhuriyeti de cumhurbaşkanlığı da dışişleri de bunu biliyor. Onların da çabaları oldu fakat bu çabaları yeterli bulmuyoruz."

Üzer, bu eylemi aslında ABD Konsolosluğu önünde yapmayı istediklerini anlatarak, "Çünkü bu olayda azmettirici, yardım ve yataklık pozisyonunda olan, suçu işleyen Amerika'dır." dedi.

3 yıldır BAE'de tutuklu

Avukatların verdiği bilgilere göre Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk, eşi Emine Öztürk ile sahibi oldukları gıda ve bakliyat şirketleri için gittikleri Gulfood gıda fuarı ziyaretleri sırasında, 20 Şubat 2018'de Dubai'deki otellerine yapılan bir operasyonla gözaltına alındı.

Emine Öztürk, ertesi gün Türkiye'ye gönderilirken, Mehmet Ali Öztürk'ten 3,5 ay haber alınamadı.

Öztürk'ün işkence gördüğü ve teröre destek verdiği iddiasıyla yargılanarak müebbet hapse mahkum edildiği belirtildi. Öztürk'ün kaldığı El Whatba Cezaevi'nin çok ağır ve kötü koşullara sahip olduğu ifade edildi.

Avukatlar Mete Gençer ile Gülden Sönmez, 11 Aralık 2020'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Öztürk ve ailesine karşı işlenen suçlara ilişkin BAE'deki ilgililerin yargılanması talep edilen dilekçeyi işleme alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması
Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması
Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması
Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emin İleri

Kısmi güneş tutulması başladı
Kısmi güneş tutulması başladı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 175 milyonu geçti
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 175 milyonu geçti
Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek
Biden'dan görüşme öncesi Putin'e tehditvari sözler: ABD, zararlı faaliyetlere sağlam ve anlamlı yanıt verecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Fuat Oktay Özgür Özel Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu
Magazin Metin Uca Hande Erçel Fatma Turgut Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ergin Ataman Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk iş insanı Mehmet Ali Öztürk'ün BAE'de 3 yıldır tutukluluğuna ilişkin ailesinden açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 16:16:11. #1.15#

title