Türk hekimler, Suriye'de 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı

Branşlarında uzman Türk hekimler, eğitim ve yardım için gittikleri Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde 2 günde 21'i çocuk 40 hastanın ameliyatını gerçekleştirdi.

Branşlarında uzman Türk hekimler, eğitim ve yardım için gittikleri Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde 2 günde 21'i çocuk 40 hastanın ameliyatını gerçekleştirdi.

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen bölgelere sağlık kuruluşları inşa eden Türkiye'den takdir toplayan bir hamle daha geldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen "Özgür Suriye 1. Cerrahi Günleri" programı kapsamında, Türkiye'den alanlarında uzman bir grup doktor, iki günlüğüne, Suriye'nin Çobanbey beldesine geldi.

Etkinlikte Türk hekimler, Türkiye'ye hasta sevklerini azaltmak, Suriyeli sağlık çalışanlarının eğitimine destek, harekat bölgelerinde ameliyat ve hasta tedavisi süreçlerine katkı sağlamak üzere Çobanbey Hastanesi'nde Suriyeli doktorlar ve sağlık personeliyle bir araya geldi.

Türk doktorlar, Çobanbey Hastanesinde genel cerrahi, üroloji, beyin cerrahisi, kadın doğum, ortopedi, çocuk cerrahisi, Kulak Burun Boğaz, göz, plastik cerrahi ve çene cerrahisi branşlarında 40 başarılı ameliyata imza attı.

Suriyeli doktorlar ve Çobanbey yerel meclisi de eğitim ve yardım amaçlı bölgeye gelen Türk doktorlara program anısına plaket verdi.

Türkiye tarafından inşa edilen Çobanbey Hastanesinde 18 yataklı genel yoğun bakım, 5 yataklı pediatri yoğun bakım, 18 yataklı yeni doğan yoğun bakım üniteleri, 6 yataklı yanık ünitesi ve 8 ameliyathanesi bulunuyor.

21'i çocuk 40 hasta ameliyat edildi

Suriye Hastaneleri Danışman Uzman Dr. Bahadır Karaca, düzenlenen program hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sağlık Bakanlığı olarak insani yardım kapsamında bölgede 8 hastanede hizmet vermekteyiz. Suriyeli hekimlerimizle ve personelle çalışmaktayız." dedi.

Karaca, süreçte elde edilen çok önemli faydaları taçlandırmak amacıyla 11-12 Aralık'ta 1. Özgür Suriye Cerrahi Günleri'ni düzenlediklerini belirterek, "Dallarında uzman Türk hekimler Suriye'ye davet edildi. Onlar da bu davetimize icabet ettiler. Bu süreçte kayıtsız kalmaları mümkün değildi." diye konuştu.

Çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Karaca, Türk hekimlerinin, Çobanbey Hastanesinde 2 günde 21'i çocuk t40 hastayı ameliyat ettiğini kaydetti.

"Her şeyden bağımsız insanlar için buradayız"

Etkinlik kapsamında Suriye'ye gelen Ankara Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzm. Prof. Dr. Emrah Şenel de 2 gün boyunca ameliyatlar yaptıklarını belirterek, "Buradaki (Suriyeli) arkadaşların çok yetkin, iyi yetişmiş, başarılı olduklarını gördük. Birtakım daha üst düzey teknikler açısında desteğe ihtiyaçları olduklarını fark ettik. Hem o eksikleri ve durumlarını görelim, hem de kardeşliğimiz pekişsin istedik." ifadesini kullandı.

Şenel, programa katıldıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biz hekimiz bütün her şeyden bağımsız olarak insanlar için buradayız. İnsanların sağılığına kavuşması ve dertlerine derman olmak için buradayız. Dolayısıyla bu geldiğimiz 2 gün içinde buradaki arkadaşları tanımaktan dolayı çok mutlu olduk."

Şenel, Suriyeli meslektaşlarını da Türkiye'ye davet etmeyi düşündüklerini dile getirerek, "Hep beraber orada da ameliyatlara gireceğiz. Böylece birbirimize karşılıklı destek olup, geleceğe yönelik daha güzel günleri kurgulamak için bugün bu gelişle beraber ilk deneyimimizi oluşturduk ve bunun çok güzel sonuçları olacağını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Koparan