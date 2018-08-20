- Türk hayırseverlerden Sri Lanka'ya bayram yardımı

SRILANKA - Türk hayırseverlerin bağışladığı yardımlar İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı tarafından Sri Lanka'daki yardıma muhtaç insanlara ulaştırıldı.

Yaşadıkları mutluluk gözlerine yansıyan çocuklardan bazıları kendilerine verilen hediyeler ve oyuncaklar ile oynarken bazıları ise gözyaşlarını tutamadı.

İHH İnsani Yarım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Said Demir, Sri Lanka'da 2018 Kurban Bayramı nedeniyle İHH İnsani Yardım Vakfının Kurban organizasyonu için bu bölgede olduklarını belirtti.

İHH olarak Sri Lanka'da bin 600 yetime bayramlık hediye ettiklerini ifade eden Demir, "Sri Lanka'nın orta tarafına düşen Kurunegala şehrindeyiz ve şu an 120 yetimimize bayramlık getirdik. Buranın genelinde Bin 600 civarında yetimimiz var bu yetimlerimizin tamamını bayramda giydiriyoruz Türkiye'deki bağışçılarımızın sayesinde. Burada temiz ve güzel kıyafetlerle bayrama girmeleri için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.