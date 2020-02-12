: Türk Hava Yolları ve BM'den eğitimde işbirliği - NEW

12.02.2020 21:47 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:50

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, "Bizim kadınlara olan sarsılmaz desteğimiz sadece iş alanında değil. Türk Hava Yolları olarak spor alanında da cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve sporun gücüne inanan bir firma olarak dünya çapında çeşitli sporcuları, takımları ve turnuvaları da memnuniyetle destekliyoruz." dedi.

THY, 5. Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü BM Genel Merkezi'nde Kraliyet Bilim Akademisi Uluslararası Vakfı (RASIT) iş birliği ile kutladı.

BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe katılan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, dünyanın dört bir yanından katılımla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlaması konusunda görüş alışverişlerinin yapıldığı bu platformun kadınların bilimdeki rolünün artmasına da olanak sağlayacağını söyledi.

Türkiye'nin kadın hakları konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu ve havacılık alanında da 1930'lu yıllardan beri Türk kadınlarının havacılıktaki rolüyle THY'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi olmasının gurur duyduklarını belirten Aycı, tarihteki ilk savaş uçağı pilotunun da Türkiye'den Sabiha Gökçen olduğunu söyledi.

Kadınların, 1933'te kuruluşundan beri THY'de sürekli artan bir şekilde aktif rollerde yer aldığını belirten Aycı, " Şu anda, iş gücümüzün yüzde 46'sını kadınlar oluşturuyor ve tam bir cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de bu oranı giderek artırdıklarını söyledi.

THY'nin bünyesindeki 211 kadın pilotla Avrupa'da en fazla kadın pilotu olan hava yollarından biri olduğunu kaydeden Aycı, THY'deki kadın pilotların sayısının beş kat attığını ifade etti.

Aycı, "Bizim kadınlara olan sarsılmaz desteğimiz sadece iş alanında değil. Türk Hava Yolları olarak spor alanında da cinsiyet eşitliğine inanıyoruz ve sporun gücüne inanan bir firma olarak dünya çapında çeşitli sporcuları, takımları ve turnuvaları da memnuniyetle destekliyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları'nın çevreye olan duyarlığılı nedeniyle de diğer hava yollarından farklı olduğunu anlatan Aycı, uçaklardan, alternatif yakıtlar geliştirmeye ve sıfır atık projeleri geliştirmeye kadar çok yönlü bir yaklaşım benimsediklerini ifade etti.

Aycı, hayatının her alanında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik Türk Hava Yolları'nın sürdürülen bu asil mücadeleye destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

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