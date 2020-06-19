Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı

Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı İstanbul'dan ABD'ye tarifeli yolcu uçuşları başladı Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da da yurt dışı uçuşlarını başlatan Türk Hava Yolları(THY), ABD'nin Washington DC ve Chicago...

19.06.2020 19:53 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:59

Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı

İstanbul'dan ABD'ye tarifeli yolcu uçuşları başladı

İSTANBUL - Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da da yurt dışı uçuşlarını başlatan Türk Hava Yolları(THY), ABD'nin Washington DC ve Chicago şehirlerine de tarifeli sefer düzenlemeye başladı.

Normalleşme adımları kapsamında yaklaşık iki buçuk aylık ara sonra 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamış, bu kapsamında Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya sefer düzenlemişti. Bu aşamadan sonra ülkeler arası görüşmeler doğrultusunda o tarihten bu yana bazı ülkelerle kademeli olarak uçuşların başlatılmasına devam ediliyor. Yolcular, virüs tedbirlerine uygun şekilde terminale alındı.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları, ABD'de iki destinasyona tarifeli uçuş başlattı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, İstanbul Havalimanı'ndan ABD'nin Washington DC ve Chicago şehirlerine de tarifeli sefer düzenledi. Saat 21.00'de gerçekleştirilecek uçuşlar öncesi havalimanına gelen yolcular, virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale alındı. Yolcu yakınları da yine virüs tedbirleri kapsamında havalimanına alınmadı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarına geçti. THY'nin Chicago uçağı 264, Washington uçağı ise 293 yolcusuyla ABD'ye hareket edecek.

"Mart'ın ortasından beri bekliyoruz"

Aylardır ABD'ye gitmeyi beklediğini ifade eden yolculardan Erce Şenocak, "ABD'ye yerleşmeye gidiyorum. Şubat ayından beri de uçuş bekliyoruz. Tahliye uçuşlarına yetişemedik. Sonunda bir tane yakaladık her uçuş son dakika iptal oldu bu nedenle hep tedirginlik vardı. Acaba bu da olacak mı diye son dakikaya kadar bekledik. Nitekim herhalde olacak öyle görüyoruz. Herhalde Mart'ın ortasından beri bekliyoruz. Tahliye uçuşlarına yetişemediğimiz için ilk olan bu. Erkan davrandığımız için de bilet bulmakta zor olmadı" şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte çocuklarının yanına ABD'ye gittiklerini belirten Tuncay Yıldız ise, "Daha önceden gidişimiz planlıydı zaten. Ama defalarca iptal oldu. İki aylık bir gecikmeyle gidebiliyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Bu virüsün dünyayı bu kadar esir alacağını ve insanları mağdur edeceğini düşünmemiştik. Kızımız orada, yaz tatilini orada geçireceğiz" dedi.

Chicago'ya gittiğini belirten Erin Depaula da, "Üç yıldır burada yaşıyorum. Eve döneceğim için heyecanlıyım. Mart ayında gitmeyi planlıyordum uçuşlar iptal olunca geciktim. Burada kalmayı tercih ettim, nişanlım Türk. O burada kalıyor ben gidiyorum. Genel olarak uçmaktan korkarım, pandemiden pek bir endişem yok" diye konuştu.

Chicago ve Washington'a haftada 3 sefer

Türk Hava Yolları bu kapsamda Chicago ve Washington DC'ye bugünden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Bayrak taşıyıcı THY, 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş Miami'ye, 24 Haziran'dan itibaren ise yine haftada 3 uçuş olmak üzere Los Angeles'a tarifeli uçuş başlatmayı planlıyor.

Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor Haber
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi Haber
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Dilan Deniz Çiçek, yeni projeleri için saç stilini değiştirdi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Son Dakika: Türkiye'de 19 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi hayatını kaybetti, 1214 yeni tanı kondu
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı, gazetecilere tepki gösterdi: Çek yavrum çek
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
30 yıl önce çalınan motosiklet, polisin dikkati sayesinde yakalandı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
İstanbul Barosu Başkanı, baroların yapısında değişiklik öngören düzenlemeye karşı Ankara'ya yürüyüşe geçti
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Son dakika: Adalar Kaymakamlığı, İBB'nin elektrikli araç başvurusunu reddetti; İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Eşiyle tartıştıktan sonra intihar için her yolu deneyen adam, hayatta kaldı
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gramı 384 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan dolar 6,85'den işlem görüyor
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Danıştay, YKS'nin iptali başvurusunu reddetti
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Daniel Guiza, eski günlerini arıyor
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Su basan hastanenin bodrum katında mahsur kalan kadının imdadına dalgıç polis yetişti
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Iniesta'nın heykelinin çıplak hali şaşırttı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Leyla Güven Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Burcu Esmersoy Kerimcan Durmaz Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Serdar Aziz Caner Erkin Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Su Türk Alman Ankara
Şu an buradasınız: Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 20:22:27. #1.15#
title