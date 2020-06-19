Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı İstanbul'dan ABD'ye tarifeli yolcu uçuşları başladı Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da da yurt dışı uçuşlarını başlatan Türk Hava Yolları(THY), ABD'nin Washington DC ve Chicago...

Türk Hava Yolları, ABD'ye tarifeli uçuş başlattı

İstanbul'dan ABD'ye tarifeli yolcu uçuşları başladı

İSTANBUL - Korona virüs kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılmasıyla 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da da yurt dışı uçuşlarını başlatan Türk Hava Yolları(THY), ABD'nin Washington DC ve Chicago şehirlerine de tarifeli sefer düzenlemeye başladı.

Normalleşme adımları kapsamında yaklaşık iki buçuk aylık ara sonra 1 Haziran'da iç hat, 11 Haziran'da ise dış hat tarifeli yolcu seferleri yeniden başlamış, bu kapsamında Türk Hava Yolları İstanbul Havalimanı'ndan ilk olarak Almanya, İngiltere ve Hollanda'ya sefer düzenlemişti. Bu aşamadan sonra ülkeler arası görüşmeler doğrultusunda o tarihten bu yana bazı ülkelerle kademeli olarak uçuşların başlatılmasına devam ediliyor. Yolcular, virüs tedbirlerine uygun şekilde terminale alındı.

Bu kapsamda Türk Hava Yolları, ABD'de iki destinasyona tarifeli uçuş başlattı. Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi, İstanbul Havalimanı'ndan ABD'nin Washington DC ve Chicago şehirlerine de tarifeli sefer düzenledi. Saat 21.00'de gerçekleştirilecek uçuşlar öncesi havalimanına gelen yolcular, virüs tedbirlerine uygun olarak maskeli ve termal kameralardan geçerek sosyal mesafe kuralları çerçevesinde terminale alındı. Yolcu yakınları da yine virüs tedbirleri kapsamında havalimanına alınmadı. İlk olarak kontuarlardaki biletleme işlemlerini gerçekleştiren yolcular daha sonra pasaport kontrolünden geçerek, uçaklarına geçti. THY'nin Chicago uçağı 264, Washington uçağı ise 293 yolcusuyla ABD'ye hareket edecek.

"Mart'ın ortasından beri bekliyoruz"

Aylardır ABD'ye gitmeyi beklediğini ifade eden yolculardan Erce Şenocak, "ABD'ye yerleşmeye gidiyorum. Şubat ayından beri de uçuş bekliyoruz. Tahliye uçuşlarına yetişemedik. Sonunda bir tane yakaladık her uçuş son dakika iptal oldu bu nedenle hep tedirginlik vardı. Acaba bu da olacak mı diye son dakikaya kadar bekledik. Nitekim herhalde olacak öyle görüyoruz. Herhalde Mart'ın ortasından beri bekliyoruz. Tahliye uçuşlarına yetişemediğimiz için ilk olan bu. Erkan davrandığımız için de bilet bulmakta zor olmadı" şeklinde konuştu.

Eşiyle birlikte çocuklarının yanına ABD'ye gittiklerini belirten Tuncay Yıldız ise, "Daha önceden gidişimiz planlıydı zaten. Ama defalarca iptal oldu. İki aylık bir gecikmeyle gidebiliyoruz. Çok heyecanlı ve mutluyuz. Bu virüsün dünyayı bu kadar esir alacağını ve insanları mağdur edeceğini düşünmemiştik. Kızımız orada, yaz tatilini orada geçireceğiz" dedi.

Chicago'ya gittiğini belirten Erin Depaula da, "Üç yıldır burada yaşıyorum. Eve döneceğim için heyecanlıyım. Mart ayında gitmeyi planlıyordum uçuşlar iptal olunca geciktim. Burada kalmayı tercih ettim, nişanlım Türk. O burada kalıyor ben gidiyorum. Genel olarak uçmaktan korkarım, pandemiden pek bir endişem yok" diye konuştu.

Chicago ve Washington'a haftada 3 sefer

Türk Hava Yolları bu kapsamda Chicago ve Washington DC'ye bugünden itibaren haftada 3 uçuş gerçekleştirecek. Bayrak taşıyıcı THY, 22 Haziran 2020'den itibaren haftada 3 uçuş Miami'ye, 24 Haziran'dan itibaren ise yine haftada 3 uçuş olmak üzere Los Angeles'a tarifeli uçuş başlatmayı planlıyor.

Kaynak: İHA