Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetleri tarafında Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapılması NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.

NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetleri tarafında Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapılması NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı. Kaynak: AA