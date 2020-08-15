Türk Hava Kuvvetleri, NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı
NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetleri tarafında Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapılması NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.
15.08.2020 20:09 | Son Güncelleme: 15.08.2020 21:27
NATO'ya ait uçağa Türk Hava Kuvvetleri tarafında Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada yakıt ikmali yapılması NATO güvence tedbirleri kapsamında, 14 Ağustos 2020 tarihinde NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetlerine ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya üzerinde 23.000 feet irtifada, 60.000 libre yakıt ikmali yapıldı.
Kaynak: AA