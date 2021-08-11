Türk Hava Kurumu Devletin mi? THK Devletin mi?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de çıkan yangınlar sonrası THK ile ilgili konular vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Peki, Türk Hava Kurumu Devletin mi? THK Devletin mi?

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'yi etkisi altına alan yangınlar sonrası gündemde çok fazla kalan THK ile ilgili konular araştırılmaya devam ediyor. İnternette vatandaşlar tarafından "Türk Hava Kurumu Devletin mi? THK Devletin mi?" soruları araştırılmakta. Türk Hava Kurumu ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

TÜRK HAVA KURUMU DEVLETİN Mİ?

Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye'de havacılık sanayisini kurmak; askerî, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlamak için 16 Şubat 1925'te Mustafa Kemal Paşa'nın emri ile kurulmuş bir dernektir.

TÜRK HAVA KURUMUNUN AMACI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin havacılık sanayisini kurmak; askeri, sivil, sportif ve turistik havacılığın gelişmesini sağlama misyonu ile kurulan Türk Hava Kurumu (THK) 1925 yılından beri faaliyetlerini Türk havacılık sektörünün sürdürülebilirliği ve sürekli gelişimini odağına alarak gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin "Havacılık Federasyonu" yetkisini taşıyan THK'nın doğal üyeleri arasında Cumhurbaşkanı, Kuvvet Komutanları ve Ankara Valisi bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu THK'nın manevi koruyucularındandır.

THK kamu yararına faaliyet gösteren güçlü, güvenilir ve köklü bir dernek olmanın bilinci ile ülkesi ve tüm paydaşlarının menfaatini birlikte gözeten modern ve şeffaf yönetişim ilkelerini benimsemiş yönetim anlayışı ile hedef ve stratejilerini şekillendirmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin havacılık sektöründe rol modeli olan THK; Uluslararası Havacılık Federasyonu'nun (FAI) Türkiye'deki yetkili ve tek temsilcisidir. Kurum tarafından verilen eğitimler Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) yayınları, Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI) kuralları, 2920 sayılı Sivil Havacılık Kanunu ve bunlara bağlı olarak çıkartılan yönetmeliklerle Müşterek Havacılık Otoritesi (JAA) tarafından çıkartılan yayınlara göre düzenlenmektedir.

Türkiye'de sportif hava sporları yurt içi rekor tescilini gerçekleştiren tek kurum olan THK; Ankara ve İzmir'de bulunan, ulusal ve uluslararası kalite standartlarında hizmet veren eğitim merkezleri ile profesyonel pilot eğitimleri, hostes eğitimi, amatör ve sportif aktiviteler ve eğitimler gerçekleştirmektedir. Kurulduğu günden bu yana havacılık sektörüne 7 bine yakın pilot yetiştirmiştir. Aynı zamanda Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) regülasyonları ile JAR-FCL gereklerine uygun olarak; PPL(A), CPL(A), IR(A), ATP(A), ATP(A-H)Teorik Bilgi Kursu, FI(A), CRI(A), IRI(A) Öğretmen Eğitimi, CR Sınıf Yetkisi(A-SE-ME), TR Tip Yetkisi(A-PA-42 ve CL-215), MCC, ATP(A) Distance Learning, Lisans Çevirimi yetkilerini kullanarak; bünyesindeki 2 Uçuş Okulunda (FTO), yılda 160 Havayolu pilotu yetiştirmektedir. Uçuş eğitimlerinde 20 adet C-172S, 2 adet PA-44, 2 adet TECNAM P2006T, 2 adet TECNAM P2002JF uçağı olmak üzere toplam 26 uçak ve 2 adet ALSIM AL-200 Simülatörü ile yıllık 25 bin saat uçak uçuşu 9 bin saat Simülatör Uçuşu gerçekleştirmektedir. THK Uçuş Akademisi, Türk Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) 2017 yılında EASA regülasyonuna geçmesiyle beraber EASA PART-FCL Lisans eğitimi vermeye başlayacak olup konu ile ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır.

Türkiye'nin havacılık ve uzay bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli yetişmiş personel ihtiyacını karşılamaktadır. Üniversite, 3 şehirde toplam 4 yerleşkede hizmet vermekte olup bünyesinde bulunan 77 adet son teknoloji donanımlı uçak ile Türkiye'nin havacılık eğitiminde en büyük filoya sahip kurumudur. Ayrıca filosunda barındırdığı uçakların çeşitliliği sayesinde öğrencilerine kaliteli ve değişik tecrübeler sunmaktadır.

TÜRK HAVA KURUMUNUN TARİHÇESİ NEDİR?

Türkkuşu öğretmenlerinden pilot Emrullah Ali Yıldız, 12 Haziran 1938 günü 14 saat 20 dakika süren bir planör uçuşuyla dünya rekorunu kırdı. Öğrencisi Ziya Aydoğan, THK İnönü Eğitim Merkezi'nden Kayseri'ye kadar, 466 km'lik bir mesafeyi planörle uçtu.

THK'nin planör eğitimleri için gerekli olan planörler, Kurum'un Akköprü Atölyesi'nden sağlanıyordu. Bu atölyede 1940 yılına kadar yüzlerce planör üretimi, motor ve planör onarımları yapıldı. 1940 yılı sonlarında ise Akköprü'de sınırlı bir kadroyla çalışan atölye fabrika haline getirildi ve burada İngiliz Miles Magister eğitim uçaklarının seri montajına başlandı.

1939-1941 yılları arasında II. Dünya Savaşı öncesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın da isteğiyle Etimesgut Uçak Fabrikası kuruldu. 1944 yılında üretime Etimesgut Uçak Fabrikası'nda, Magister uçaklarının yanı sıra, THK-1, 3, 4, 7, 9, 13 planörleri ile THK-2, 5 ve 10 tiplerinde eğitim, sağlık ve nakliye uçakları üretildi.

Türkiye'deki ilk motor fabrikası THK tarafından Gazi Orman Çiftliği'nde kuruldu. Bu fabrikanın çalışmaları 1951 yılına kadar sürdü ve dönemin getirdiği koşullar nedeniyle aynı yıl Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'na devredildi. Bu fabrika 1952'de tamamen kapatıldı, hâlen Türk Traktör Fabrikası olarak işletilmekte ve traktör üretimiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

THK'nin yetiştirdiği havacı gençler, 1974 Kıbrıs Harekâtı sırasında gerçekleşen Hava İndirme Harekatı'na paraşütçü olarak katıldı. Harekât sırasında kurumun uçak ve pilotlarına da önemli görevler verildi.

Özellikle 1980'li yıllardan sonra THK, sportif havacılık konusunda, 1990 yılından sonra da uluslararası ilişkilerinde büyük gelişmeler kaydetti. FAI Genel Kurul ve Komisyon toplantılarında etkili bir politika izlenerek THK ve Türkiye ön plana çıkarıldı. Mevcut olan planör, paraşüt, uçuş okulu ve model uçak okuluna ilave olarak 1996 yılında bünyesinde balon, yelkenkanat ve yamaç paraşütünün bulunduğu Çok Hafif Hava Araçları Okulu kuruldu.

1995'te Dünya Paraşüt Şampiyonası, 1996'da 1. Dünya Hava Oyunları Test Yarışmaları, 1997'de 1 nci Dünya Hava Oyunları Türk Hava Kurumu'nun ev sahipliğinde gerçekleşti.

Haziran 2000'de 6 dalda 1. Türkiye Hava Oyunları, Temmuz 2002'de ise 2. Türkiye Hava Oyunları, Haziran 2004'te 3. Türkiye Hava Oyunları gerçekleştirildi.

19 Mayıs 2002 tarihinde Ankara'da Türk Hava Kurumu Müzesi açıldı.

TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN AÇILDI?

Türk Hava Kurumu, Türkiye'de nitelikli eleman açığı olan sektörlerden biri olan havacılık sektöründeki eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla 3 Mart 2011 tarihinde 27863 sayılı Resmî Gazetedeki 6114 sayılı kanun ile Ankara ilinde bir üniversite kurmuştur. 2011-2012 döneminde ilk öğrencilerini kabul eden üniversite 4 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 enstitü ile eğitim faaliyetlerine başlamıştır.