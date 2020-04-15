Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti - Haberler
Güncel

Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti

Türk gurbetçiler "Alman usulü" cenaze definine isyan ettiİskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Bilim insanları,dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgınının ölü bir vücuttan ilk kez yayılma gerçekleştiğini doğrulurken, Almanya'daki Türk gubetçilerden salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin...

15.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:38
Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti

Türk gurbetçiler "Alman usulü" cenaze definine isyan etti

İskender GÜNGÖR/KÖLN, (DHA)- Bilim insanları,dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgınının ölü bir vücuttan ilk kez yayılma gerçekleştiğini doğrulurken, Almanya'daki Türk gubetçilerden salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin defin işlemlerine yeterli hijyen gösterilmemesine isyan etti. Demirören Haber Ajansı (DHA)'ya konuşan Almanya'da Cenaze nakil işletmeciliği yapan Türk vatandaşları yaşadığı zorlukları " Dinimize uygun usüllere göre cenazelerimize izin vermiyorlar. İlgilenmiyorlar aksine kısıtlama getiriliyor" sözleriyle dile getirdi.

Bilim insanları,dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (covid-19) salgınının ölü bir vücuttan ilk kez yayılma gerçekleştiğini doğruladı. Almanya ise salgından hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının defin işlemlerine uyguladığı kısıtlama Türk gurbetçilerin tepkisine neden oldu. Almanya'da Cenaze nakil işletmeciliği yapan Türk vatandaşları yaşadıkları zorlukları Demirören Haber Ajansı'na (DHA)'ya anlattı.

CENAZELERİMİZ TÜRKİYE'YE KEFENSİZ GÖNDERİLİYOR

Cenaze nakil işletmeciliği yapan Türk gurbetçiler, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin Türklerin cenazeleri İslami usullere riayet edilmeden kefensiz bir şekilde Türkiye'ye gönderildiğini ifade etti. Almanya'nın Köln ve Dortmund kentlerinde cenaze nakil işletmeciliği yapan Ahmet Uçarat ve Mehmet Kara ile koronavirüs salgını sürecindeki cenaze işlemlerine ilişkin detayları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'AİELELERİN ÜZÜNTÜLERİNİ TARİF ETMEK ZOR'

Almanya'nın Köln ve Dortmund kentlerinde cenaze nakil işletmeciliği yapan Ahmet Uçarat, salgından hayatını kaybeden ailelerinin cenaze ile birlikte gidemedikleri ve bu üzüntünün tarif edilemez olduğunu belirterek, 'Oldukça değişiklikler var. Bunların en başında ailelerin cenaze ile birlikte gidememeleri. Hayatını kaybeden kişinin yakınlarının üzüntülerini tarif etmek çok zor. En önemli kısmı koronavirüsünü kapmış kardeşlerimizin buradan hiçbir şekilde dini vecibelerini yapmadan gönderiliyor. Bu bizi de üzmekte, aynı zamanda ailelerini de üzmekte. Ama şu an için yönetmeliklerden dolayı da yapabileceğimiz de bir şey gözükmüyor. Ama işler acısı bir hal. Koronavirüsten hayatını kaybetmiş kardeşlerimizin hijyenik bir şekilde taşınması bize belli bir noktada yeni bir iş yükü yükledi. Hijyen kurallarını çok katı bir şekilde uymak durumundayız. Buda bize oldukça yeni külfet getirmekte. Almanya bize destek vermiyor. Koronavirüslü cenazelerin taşıdığımız araçlarımızı dezenzenfekte etmek suretiyle tamamen hijyenik hale getiriyoruz' dedi.

HER CENAZE TEK ARAÇLA TAŞINIYOR

Uçarat, daha önce bir araçla iki ya da dört cenazenin taşındığını ancak koronavirüs nedeniyle her araçta tek cenazenin taşındığını belirterek, 'Daha önce bir araçla iki veya dört cenaze götürebilirken koronavirüs ile birlikte sadece tek cenazeyi taşıyabiliyoruz. Onun haricinde taşıma imkanımız mevcut değil. Bundan dolayı da ister istemez büyük maliyetler oluştu' ifadelerini kullandı.

'HİÇ BEKLENMEDİK ZORLUKLARLA KARŞI KARŞIYAYIZ'

Cenaze nakil işletmeciliği yapan Mehmet Kara ise, virüs nedeniyle hayatın önemli ölçüde değiştiğini ifade ederek, 'Malum olduğu üzere koronavirüsün hayatımıza girmesiyle hayatımızda birçok şey önemli ölçüde değişti. Özellikle cenaze nakillerinde en önemli husus cenazelerin uluslararası dolaşımı idi. Uluslararası uçuşların ve şehirlerarası uçuşların durdurulmasıyla cenazelerin nakillerinde hiç beklenmedik zorluklarla karşı karşıyayız' dedi.

CENAZELER SADECE FRANKFURT'TAN İSTANBUL'A GÖNDERİLEBİLİYOR

Mehmet Kara, cenazelerin sadece Frankfurt'tan ülke dışına çıkabildiğini belirterek, 'Her şeyden önce Almanya'daki cenazeler sadece Frankfurt Havalimanı'ndan ve sadece İstanbul'a kadar gidebiliyorlar. Havayolu şirketlerinin uçuşlarını durdurması sebebiyle bizim çevremizde Köln'den, Düsseldorf'dan uçuşlar mevcuttu. Ancak şimdi bütün cenazeler Frankfurt'dan gönderilmek durumunda. Dolayısıyla bizler içinde ek bir külfet ek bir maliyet çıkarmakta. Ayrıca İstanbul'dan Anadolu'ya gidecek olan cenazelerde daha evvel iç hat uçaklarıyla giderken, şimdi İstanbul'dan Anadolu'nun dört bir tarafında cenaze nakil araçlarıyla gitmekte. Ancak bu zorluklar hamdolsun aşıldı. Aşılamayan zorluklar ise insanların ve cenaze yakınlarının yaşadığı acılar' ifadelerini kullandı.

CENAZELER BİR 'PAKET' GİBİ YALNIZ GÖNDERİLİYOR

Kara, salgında hayatını kaybedenlerin yakınlarının veda edemediğini ve bunun büyük bir acı olduğunu belirterek, 'İnsanların cenazelerine üzülmeleri bir yana, bu süreçte acılarını yaşayamamaları daha da acı bir durum. Çünkü cenaze namazını kılamıyor ve insanlar gelip beraberce veda edemiyorlar. Onun yanında en acısı en üzüntü vereni ise cenazelerini adeta bir 'paket' misali memleketlerine tek başına göndermeleri insanımıza çok daha acı vermekte. Başka bir acı da koronavirüs hastalığını taşıyanların cenazelerinin yıkanması da yasaklanmış durumda. Bu şekilde cenazelerimiz yıkanmadan kefenlenmeden, namazı kılınmadan, veda edilmeden maalesef Türkiye gönderilmekteler? dedi.

Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
Bakan Koca, '1-2 hafta çok önemli' dedikten sonra bu görüntüler geldi Haberler
Bakan Koca, "1-2 hafta çok önemli" dedikten sonra bu görüntüler geldi
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü Haberler
8 aydır dışarıda yatıp kalkan vatandaşın şans yüzüne güldü
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Son bir haftada ölüm/vaka oranının 0,021 olmasına Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara açıklık getirdi
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı için yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Bakan Albayrak müjdeyi verdi: 4,4 milyon aileye 1.000'er liralık yardım yapılacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak
Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi
Eski kayınpederini tehdit eden manken Sinem Sülün'ün 5 yıl hapsi istendi
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
Türkiye'de sadece bir tane olan mühür: Sufi Yolu Muhafızları mührü
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Galatasaray'ın 4 yıllık anlaşmaya vardığı Mert Hakan Yandaş, 8 numaralı formayı giyecek
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Son dakika: Mart ayında konut satışları yıllık %3,4 artarak 108 bin 670 oldu
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
Bilim Kurulu Üyeleri sosyal medyada kendi adlarına açılan sahte hesaplardan dertli
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Yargıtay, üniformalı fotoğrafını sosyal medyada paylaşan asker için 'emre itaatsizlik' kararı verdi
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Maske takmayan Suriyeli gence polisin tepkisi: Suriyelilere virüs bulaşmıyor mu?
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Ünlü gazeteci Ersin Kalkan cinayetten gözaltına alındı
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Lazio, Vedat Muriqi için 20 milyonluk teklifle İstanbul'a geliyor
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 15 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
İnfaz kanununun Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla beraber tahliyeler başladı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Boşanma aşamasındaki koca, eşini ve kadın avukatı tabancayla ağır yaraladı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Leeds United, Larin için 6 milyon euroyu gözden çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Lütfü Türkkan Ekrem İmamoğlu Fahrettin Koca Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Emrah Hadise İrem Derici Simge Sağın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Sergen Yalçın Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Tbmm İnfaz Nisan Milli
Şu an buradasınız: Türk gurbetçiler Alman usulü cenaze definine isyan etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 13:39:52. #1.15#
title