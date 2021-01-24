Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler
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Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler

24.01.2021 14:26 | Son Güncelleme: 24.01.2021 14:43

Gine körfezinde Türk gemisine yapılan korsan saldırısının detayları ortaya çıktı. Korsanların yarım saat boyunca takip etiği geminin kapılarını 7 saat boyunca balyozla kırmaya çalıştığı aktarıldı. Kapıyı kıramayan korsanların daha sonra kapıları taş motoruyla kestikleri ve kesilen deliklerden ateş açtıkları belirtildi.

Liberya bandıralı İstanbul ve Londra merkezli şirkete ait M/V Mozart isimli konteyner gemisi Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğradı. Lagos'a yaklaşık 180 mil açıkta seyreden ve 19 mürettebata sahip Türk gemisine yönelik saldırıda bir kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi kaçırıldı.

5 MİLYON DOLAR FİDYE İSTEKDİKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Korsanlar 3 gemiciyi bırakırken, gemi 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na demirlendi. Kaçırılan 15 denizciyle ilgili çalışmalar devam ederken, Sabah'ın haberine göre korsanların 15 personelin bırakılması için 5 Milyon Dolar fidye istedikleri öne sürüldü.

Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kırmadıkları kapıyı taş motoruyla kesmişler

BALYOZLARLA KIRAMADIKLARI KAPILARI TAŞ MOTORU İLE KESMİŞLER

Olayın detayları ise ortaya çıkmaya başladı. Korsanların balyozlarla 7 saat boyunca 12 mm'lik sac kapılara vurduğu, daha sonra ise taş motoru ile kapıları kestikleri öğrenildi. Kestikleri kapılarda açılan deliklerden girer girmez ateş etmeye başlarken, geminin ikinci mühendisi bu esnada karnından kurşunlanırken yaralandı.

GEMİYİ YARIM SAAT BOYUNCA KOVALAMIŞLAR

Korsanların gemiye çıkmadan önce geminin süratinin 22 knot olduğu, korsanların botlarının ise 26-27 knot süratinde olduğu öğrenildi. Korsanların yarım saat boyunca gemiyi kovaladıkları aktarıldı. Dünya genelindeki korsan baskınlarının yüzde 95'i bu bölgede gerçekleşirken, korsanların Avrupa menşei olmayan gemileri hedef aldıkları öğrenildi.

Türk gemisini yarım saat kovalayan korsanlar, balyozla kıramadıkları kapıları taş motoruyla kesmişler
Haber Yorumları (24)
TUNCAY: kardeşim burası afrika gemilerde uzman güvenlik ler olması gerekiyor
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VİKO: Gemi Malta bandıralı Türk gemisi değil ki.eğer türk gemisiyse vergi kaçırmak tam işlem yapılmalı.
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HK: Gemiler sadece korsan bölgelerinde çalışmıyor dünyanın bütün ülkelerine gidiyorlar silah olan gemiyi limana kabul etmezler özellikle otomatik silahlar sıkıntı çıkarır ama korsan bolgelerinde askeri koruma talep edebilirler
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