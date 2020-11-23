Türk gemisine yapılan baskınla ilgili Cihat Yaycı'dan bomba yorum: AB Zirvesi öncesi karşı koz elde etmeye kalktılar ancak başaramadılar

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Alman fırkateynin Doğu Akdeniz'de Türk gemisini durdurarak hukuka aykırı bir şekilde arama yapmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. AB Zirvesi öncesi, Türkiye'ye karşı kullanılmak üzere koz elde etmeye çalıştıklarını dile getiren Yaycı, "Başarılı olamadılar. Bu kabul edilemez bir davranış" dedi.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Libya'ya yönelik silah ambargosunun denetlenmesi için Avrupa Birliği (AB) tarafından Akdeniz'de başlatılan İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırkateyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, Akdeniz'de Türk gemisine yapılan baskına ilişkin Kanal7'ye açıklamalarda bulundu.

"BU KABUL EDİLEMEZ BİR DAVRANIŞ"

Bu asker çıkarmanın ne anlama geldiğini değerlendiren Yaycı, "Uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukukuna göre; bu kabul edilemez bir davranış. Çünkü, bayrak devletin rızasının alınması lazım. Bayrak devletin rızası, eğer Türk bayraklı gemi olmasa dahi, neticede donatanı Türk ya da personeli Türk ya da malı Türk ise yine de bayrak devletin, Türkiye'nin mutlaka rızasının alınması gerekir. Kitle imha silahlarının taşınması, uyuşturucu madde taşınması ya da insan kaçakçılığı yapılması veya izinsiz telsiz yayını yapması durumunda dahi, SUA sözleşmesinin 2005 yılında yapılan değişikliklerine göre, 4 saat öncesinden bayrak devletine müracaat edilmesi, bayrak devletinin müsaadesinin beklenmesi ve ona göre hareket edilmesi gerekir. Şu anda tamamen bayrak devletin rızası olmaksızın gemiye helikopterle zoraki iniş yapılmış" ifadelerini kullandı.

"BU TÜRKİYE'NİN EGEMENLİK HAKLARINA SALDIRIDIR"

Bu durumun Türkiye'nin egemenlik haklarına doğrudan bir taarruz olduğunu belirten Yaycı, "Benim şu anki açık kaynaklardan edindiğim bilgilere göre, bu Türkiye'nin egemenlik haklarına doğrudan bir taarruzdur. Neticede, bayrak devletleri o ülkelerin gemilerinin üzerinde de yetkisi olan devlet demektir. Egemenlik yetkisi olan devlet demektir. Bayrak devletin gemi üzerinde yönetsel ve yargısal yetkisi vardır. Gemi bir nevi o devletin toprağı demektir. Dolayısıyla bu alenen bir deniz haydutluğudur. Yapılan şey tamamen bir deniz haydutluğudur. Bunun iyi niyetle ya da şu veya bu şekilde bir mazeretle kabul edilmesi mümkün değildir. Mutlaka bunu yapanlardan, sorumlulardan hesap sorulmalıdır. Bu dünya tarihinde, modern tarihte görülmemiş bir haydutluk anlayışıdır. Hem de burnumuzun dibinde yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"AB ZİRVESİ ÖNCESİ KOZ ELDE ETMEYE KALKTILAR AMA BAŞARAMADILAR"

Fırkateynin Alman, komutanının ise Yunan olmasını hatırlatan ve AB Zirvesi öncesi Türkiye'ye karşı koz elde edilmeye çalışılmasına dikkat çeken Cihat Yaycı, "Şöyle bir şey var. Yakında Avrupa Birliği zirvesi var. Ve Irina harekatının komutanı Yunanlı bir subay. Bu baskın Avrupa Birliği'nin Irina harekatı kapsamında yapılıyor. Bu operasyonun yapıldığı gemiye çıkma faaliyetini yapan Alman gemisi... Şimdi, bu AB'nin harekatı. Avrupa Birliği Zirvesi öncesinde burada sanıyorum herhalde umutları şuydu; "Biz bir şekilde burada silah vs. buluruz. Bu kanunsuz davranışımız meşru hale dönüşür. En azından Biz bunu yaptık silahlar vs. bulduk, bunlarda şuraya buraya taşınıyordu'' gibi Türkiye'ye karşı bir yaptırım kozu elde etmek için yapılmış beyhude bir çaba. Beyhude, hukuksuz, kabul edilemez, saldırgan ve haydutça bir çaba. Türkiye'nin mutlaka bunu çok kuvvetlice gündeme getirecektir" diye konuştu.

"İKAZLARA UYMAYARAK TÜM KONTEYNERLERİ AÇTILAR"

Türk gemisinin süratini düşüren ve yolundan engelleyen askerler, Türkiye'den izin almadan yapılanın hukuki olmadığı yönündeki ikazlara uymayarak tüm konteynerleri de açarak aradı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren aramanın ardından gemide insani yardım malzemesi, yiyecek, boya gibi maddeler dışında bir şey olmadığını anlayan askerler, daha sonra gemiden ayrıldı.

TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN PROVOKASYON

Öte yandan, Türk gemisinin hukuka aykırı bir şekilde aranmasına ilişkin güvenlik uzmanları da değerlendirmelerde bulundu. Bu durumun açık bir tehdit olduğunu vurgulayan uzmanlar, gemi içinde ne olduğunun bilinmesine rağmen, herhangi bir ihbar da olmadığı halde tamamen hukuksuz olarak yapılan aramanın Türkiye'yi hedef alan bir provokasyon olduğuna dikkat çekti.