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Türk futbolunun duayeninden Lüleburgazspor'a ziyaret

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Türk futbolunun duayeninden Lüleburgazspor'a ziyaret

Türk futbolunun duayen isimlerinden Ziya Doğan, Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli ve Lüleburgazspor Başkanı Yılmaz Canpolat ile birlikte Lüleburgazspor antrenmanını ziyaret etti.

Ziya Doğan, "Başarınız insanları ateşleyecektir"

Lüleburgaz spor'u uzaktan da olsa takip ettiğini söyleyen Doğan, "Bu şehri spor konusunda alacağınız başarıyla siz ayağa kaldırırsınız. Sizin başarınızı insanları ateşleyecektir" dedi. Başkan Gerenli de, "Lüleburgazspor'un eski günlerine döneceğine yürekten inanıyorum" dedi.

Oynadığı ve teknik direktörlük yaptığı kulüplerde çok sayıda başarıya imza atan, Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Doğan, Lüleburgazspor antrenmanına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Başkan Gerenli ve Lüleburgazspor Başkanı Canpolat'ın da bulunduğu ziyarette takıma moral verildi. Antrenman öncesinde Başkan Murat Gerenli, Ziya Doğan, Yılmaz Canpolat ve Lüleburgazspor teknik ekibi takımla sohbet etti.

"Eski günlere döneceğinize inanıyorum"

Antrenman öncesi futbolculara hitap eden Başkan Gerenli, Lüleburgazspor'un bu sene iyi yerlere geleceğine yürekten inandığını belirterek, "Lüleburgazspor bizim sevdamız. Lüleburgazspor ile büyüdük biz. Lüleburgazspor'un eski günlerine döneceğine yürekten inanıyorum. Öncelikle Atamızın dediği gibi zeki, çevik ve ahlaklı sporcular olacağınıza, ondan sonra da kentimizi en iyi şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyorum" dedi.

"Başarınızla şehri ayağa kaldırırsınız"

Başkan Gerenli'nin ardından sözü alan Ziya Doğan, Lüleburgazspor'un başarılı olacağına inandığını söyleyerek, "Ben sizin çok şeyi başarıp da hedefe yakın bir takım olduğunuzu uzaktan da olsa takip ediyorum. Bu şehri spor konusunda alacağınız başarıyla siz ayağa kaldırırsınız. Sizin başarınızı insanları ateşleyecektir" şeklinde konuştu.

"Bu takımı profesyonel lige çıkaracağız"

Lüleburgazspor Başkanı Yılmaz Canpolat da Lüleburgazspor'u profesyonel lige çıkartmanın öncelikli hedefi olduğunu belirterek, "Bu takım profesyonel lige çıkacak. Ben inanıyorum, siz de inanın" diye konuştu.

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