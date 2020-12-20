Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor

Yoğun bakımda yatan koronavirüs hastalarının akciğerlerinde biriken su ve hava, drenaj yöntemi ile çıkarılıyordu. Tek tüple filtresiz yapılan bu işlem sırasında virüs havaya yayılıyor, sağlık çalışanlarına virüs bulaşma riski artıyordu. İzmir'de bir grup göğüs cerrahisi uzmanı, drenaj işlemi sırasında virüs yayılma riskini ortadan kaldıran filtre sistemi geliştirdi.

SAĞLIK EKİBİNDE 7 AYDIR KORONAVİRÜSE RASTLANMADI

TRT'de yer alan habere göre; Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, yeni sistemle ilgili, "Bu cihaz iki tane şişe ve bir filtreden oluşuyor. Şişenin bir tanesi hastadan gelen sistem, bu şişeyi ikinci şişeye ekledikten sonra ikinci şişenin içine alkol bazlı bir dezenfektan koyuyoruz. Alkol bazlı dezenfektan sonra şişenin havaya açıldığı kısmına da filtre yerleştirerek virüsün dışarı çıkmasını engelliyoruz" dedi.

Ameliyathanelerdeki HEPA filtre sisteminden esinlenilerek geliştirilen teknik, önce Sağlık Bilimleri Üniversitesi Doktor Suat Seren Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde denendi. 7 ay boyunca sistemi kullanan ekibin koronavirüse yakalanmadığı görüldü.

SİSTEMİN BAŞARISI ULUSLARARASI TIP DERGİSİNDE YER ALDI

Doç. Dr. Serkan Yazgan, geliştirilen sistemle, sağlık çalışanlarının ciddi risk altında kalmasını önlediklerini söyledi. Sistemin başarısı, uluslararası tıp çevrelerinin de dikkatini çekti. Sistem, uluslararası bir tıp dergisinde, tüm sağlık çalışanları için önerildi.