Türk definecilerin zor anları! Kazmayı vurduklarında topraktan çığlık sesleri yükseldi, üstleri kan oldu
Sosyal medyada paylaşılan bir video, büyük yankı uyandırdı. Söz konusu videoda define çıkarmak isteyen vatandaşların yaşadığı zor anlar yer alıyor. Toprağa müdahale ettiklerinde çığlık sesleriyle karşı karşıya kalan defineciler, ne olduğunu bilmedikleri bir cisim veya cisimlerin saldırısı sonucu ayaklarından yaralandı.
Sosyal medya platformu TikTok'ta birbirinden ilginç ve esrarengiz videolar paylaşılmaya devam ediyor. TikTok'ta Türk definecilerin zor anlarının yer aldığı video ise en çok izlenenler arasına girdi.
Türk defineciler, bir süredir üzerinde araştırma yaptıkları bölgeye giderek define çıkarmak için etüt çalışması yaptı. Daha sonra tespit ettikleri yeri kazmak için harekete geçen defineciler, hiç beklemedikleri bir olayla karşı karşıya kaldı.
Defineciler tam toprağa yöneldikleri sırada ürküten çığlık sesleriyle karşılaştılar. Topraktaki bilinmeyen cisim veya cisimler, definecileri yanlarına yaklaştırmadı.
Topraktan gelen sesle neye uğradıklarını şaşıran defineciler, kaçışmaya başladı ancak yeteri kadar başarılı olamadılar. Kendilerine geldiklerinde üstlerine bakan defineciler, her yerlerinin kana bulandığını gördü.
Olayın ardından büyük korku yaşayan Türk defineciler, şimdilik aynı bölgeye yeniden gitmeme kararı aldı. Ancak videodaki ormanlık alanın nerede olduğu henüz bilinmiyor.
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