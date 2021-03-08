Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı

08.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:53
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı

Türk Büro-Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan kadın personellere çiçek dağıttı.

Türk Büro-Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda çalışan kadın personellere çiçek dağıttı.

Türk Büro - Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görevli kadın personelleri unutmadı. Sendika adına çiçek dağıtan Türk Büro - Sen İstanbul 7 No'lu Adliyeler Şubesi Başkanı Ramazan Keklik, adliyede çalışan kadın personellerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak çiçek takdim etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yapan başkan Keklik, "Türk Büro-Sen olarak çalışma hayatında kadınlarımızın yer aldığı, toplum içerisinde değersizleştirilmeyen, en yakınları tarafından şiddete maruz bırakılmayan ve eğitim ve yaşama hakkı başta olmak üzere, tüm haklarının korunduğu bir 8 Mart olması temennisi ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı
Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Cem Yılmaz Murat Balcı Hakan Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ali Şansalan Ünal Karaman Rıza Çalımbay Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Büro-Sen İstanbul Adalet Sarayı'nda çiçek dağıttı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 14:00:13. #1.15#
title