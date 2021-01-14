Türk Böbrek Vakfı, su tüketimi alışkanlıklarını araştırdı

Başta böbrek sağlığı olmak üzere beslenme, hareket ve sağlıklı yaşama dair toplum sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden Türk Böbrek Vakfı (TBV), toplumun su tüketimi alışkanlıklarına yönelik bir araştırma yaptı.

Başta böbrek sağlığı olmak üzere beslenme, hareket ve sağlıklı yaşama dair toplum sağlığını korumak için çalışmalarına devam eden Türk Böbrek Vakfı (TBV), toplumun su tüketimi alışkanlıklarına yönelik bir araştırma yaptı.

Araştırma kapsamında sosyal medya hesaplarının anket özelliği üzerinden 850 binin üzerinde katılımcıya ulaşıldı. Yaklaşık 3 ay süren ve 18-65 yaş aralığındaki genel hedef kitleye uygulanan çalışmada, katılımcılara su tüketimi alışkanlıkları ile ilgili sorular soruldu.

Çalışmaya katılanların yüzde 44'ü "Evimin dışında su tüketimim azalıyor." derken, dışarıda tuvalete gitmekten kaçındığı için daha az su içmeye meyilli olanların oranı yüzde 52 oldu. İdrar renginin su tüketimine dair ipuçları verdiğini bilen ve su tüketimini idrar renginden takip edenlerin oranı yüzde 36 oldu.

"Yetişkin bir bireyin her gün ne kadar su içmesi gerektiğini biliyor musunuz?" sorusuna, ankete katılanların yüzde 70'i "Evet", yüzde 30'u "Hayır" yanıtını verdi.

Katılımcıların yüzde 57'si günde en az 2-2,5 litre su tüketmeye dikkat ettiğini belirtirken, "Sabahları uyanınca güne bir bardak su içerek başlıyor musunuz?" sorusuna yüzde 62'si "Evet" karşılığını verdi.

Suyu tarçın, limon, meyve dilimleri ile tatlandırmanın daha fazla su içmeye yardımcı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 38'de kaldı.

Katılımcıların yüzde 60'ı gün içinde su içmeyi unutuyor

"Su ihtiyacınızı su ile mi yoksa diğer içecekler ile mi karşılıyorsunuz?" sorusu yöneltilen katılımcıların yüzde 21'i su yerine diğer içecekleri tercih ettiğini belirtirken, "Suyun yerini diğer içecekler alamaz." diyenlerin oranı yüzde 86 oldu.

Diğer soğuk ve sıcak içeceklerin vücudun su ihtiyacını karşılamadığını ve susuzluğu artırdığını bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48 oldu.

"Gün içinde su içmeyi unutuyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 60'ı "Evet" karşılığını verirken, su tüketimini artırmak için çaba sarf edenlerin oranı yüzde 53, su içmek için kendine belirli aralıklar koyanların oranı yüzde 23, su içmeyi hatırlamak için bir uygulama kullananların oranı yüzde 9, "TBV tarafından yapılan su içmeyi hatırlatıcı bir uygulama yapılsa kullanırım." diyenlerin oranı yüzde 38 oldu.

Katılımcıların yüzde 56'sı az su tüketmenin vücut üzerindeki zararlarını biliyor

Su içmeyi hatırlamak için yanında veya çevresinde su şişesi, sürahi ve termos bulunduranların oranı yüzde 36'da kaldı.

Katılımcıların yüzde 77'si hava sıcaklığının, yüzde 76'sı suyun tadının, yüzde 77'si suyun sıcaklığının su tüketimini etkilediğini belirtirken, yüzde 80'i içtiği suyun kaynağının önemli olduğunu vurguladı.

Yeterli su tüketiminin vücut üzerindeki faydalarını bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 48, az su tüketmenin vücut üzerindeki zararlarını bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 56, az su içmenin nabız ritminin bozulmasına yol açabileceğini bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 81, az su tüketmenin baş ağrısına sebep olabileceğini bildiğini söyleyenlerin oranı yüzde 64 oldu.

Çalışmaya katılanların yüzde 53'ü, yetersiz su tüketimin yaşlılarda kafa karışıklığına neden olabileceğini, yüzde 70'i cilt sağlığıyla ilgili çeşitli sorunlar yaratabileceğini bildiğini kaydederken, yüzde 58'i, yorgunluk hissinin yetersiz su tüketimiyle ilişkili olabileceğini bildiğini söyledi.

"Çay ve kahve, ihtiyacımız olan su yerine geçmiyor"

Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, vakfın çalışmalarının uzun yıllardır "sağlıklı toplum, sağlıklı nesiller" çerçevesinde ilerlediğini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Çocukların günde 8 bardak (1,5 litre), yetişkinlerde ise kadınların 2 litre, erkeklerin 2,5 litre su içmesi gerekiyor. Çay ve kahve, içinde su bulundursa da içerisindeki farklı maddelerden dolayı ihtiyacımız olan su yerine geçmiyor. 'Sudan Sorular' araştırma projesi de önceki yıllarda hayata geçirdiğimiz ve su tüketimine dikkati çeken çalışmalarımıza atıfta bulunuyor. Vakfımızın resmi sosyal medya hesapları üzerinden büyük bir titizlikle gerçekleştirilen #SUdanSorular araştırma projemiz, toplumumuzun su tüketim alışkanlıklarına dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Andaç Hongur