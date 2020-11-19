Türk Bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma Aralık ayında başlayabiliriz
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Türk Bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma Aralık ayında başlayabiliriz

19.11.2020 10:45 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:01
Türk Bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma Aralık ayında başlayabiliriz

Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin Pfizer ile geliştirdiği korona aşısı milyonlarca insan için umut olurken, Şahin aşı için tarih verdi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan bilim insanı şartları karşılamaları durumunda aşının gelecek ay hazır olabileceğini söyledi ve "Aşıların dağıtımına 25 Aralık'tan önce başlayabiliriz" dedi.

Geçen hafta ABD merkezli Pfizer ile Almanya'da Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech'in geliştirdiğikoronavirüs aşısında koruma ve etkililik oranının yüzde 90'ları aştığının açıkladı. Dün test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaşılırken, Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği belirtildi.

Reuters'a açıklamalarda bulunan Şahin, "Eğer her şey yolunda giderse ABD'den acil durumda kullanım iznini Aralık ayının ilk yarısında ya da ikinci yarısının başlarında alabileceğiz. Şahin, Avrupa Birliği'nin şartlı onayının ise Aralık ayının ikinci yarısında verilebileceğini dile getirdi. Bunların hepsi şartları karşılamamıza bağlı" ifadelerini kullandı.

"DAĞITIMA NOEL'DEN ÖNCE BAŞLAYABİLİRİZ"

Açıklamalarına devam eden Şahin, "Eğer her şey hayal ettiğimiz gibi gider ve onay alırsak, aşıların dağıtımına Noel'den (25 Aralık) önce başlayabiliriz. Fakat dediğim gibi her şey tamamen pozitif ilerlerse" dedi.

AŞININ YAN ETKİLERİ HAFİF

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Covid-19 aşısının yan etkileri ise çok hafif olduğu belirtildi. Yapılan açıklamada gönüllülerin ikinci doz aşıyı aldıktan sonra yüzde 3.8'inde halsizlik ve yüzde 2'sinde de baş ağrısı görüldüğü belirtildi. Yaşlı gönüllülerde ise yan etkinin daha az olduğu belirtildi.

İlgili Haberler

Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü
Bakan Koca, koronavirüs aşısı geliştiren Türk bilim insanı Prof. Dr. Şahin ile görüştü
Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Koronavirüs aşısının ardındaki iki Türk: Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi
Yüzde 90 başarı sağlayan koronavirüs aşısının mimarlarından Prof. Uğur Şahin'in Hatay'da doğduğu ev görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sibel Can Demet Akalın Öykü Karayel İbrahim Tatlıses
Spor Şenol Güneş Sergio Perez Sergen Yalçın Malcolm Thomas Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kaza Milli Bursa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türk Bilim insanı Uğur Şahin'den koronavirüs aşısı müjdesi: Dağıtıma Aralık ayında başlayabiliriz - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 11:01:28. #1.14#
title