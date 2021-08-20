Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden "inme farkındalığı" için kısa film yarışması
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Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden "inme farkındalığı" için kısa film yarışması

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneğinden 'inme farkındalığı' için kısa film yarışması
Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul - Haberler | Güncel

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, inme hakkında farkındalık oluşturmak için kısa film yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, inme hakkında farkındalık oluşturmak için kısa film yarışması düzenlediklerini bildirdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada her yıl 17 milyon kişinin inme geçirdiğini, bunlardan 6 milyonunun hayatını kaybettiğini ifade etti.

Türkiye'de ise yılda 140 bin kişinin inme geçirdiğini, 40 bin kişinin inme veya inmeye bağlı komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiğini belirten Özdemir, "Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de toplum giderek yaşlanıyor. Buna bağlı olarak da inme görülme sıklığının artması bekleniyor. Dernek olarak, bu riske karşı 'inmede çare erken müdahale' sloganıyla toplumu, inmenin erken müdahaleyle önlenebileceği konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz." bilgisini paylaştı.

Özdemir, Türkiye'de inme görülme sıklığının artmasına karşın, buna bağlı ölüm ve engelli kalma durumlarının azaldığına dikkati çekerek, "Ülkemizde inmeye bağlı ölüm ve engelli kalma durumlarının azalması, inme hakkındaki farkındalık çalışmalarının önemini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

"Yarışmayla inme konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Dernek olarak inme konulu kısa film yarışması düzenlediklerini belirten Özdemir, şu bilgileri verdi:

"'Farkında mısınız?' adıyla düzenlediğimiz kısa film yarışmasıyla inme konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Türkiye ve KKTC'den 18 yaş üstündeki herkes yarışmamıza katılabilir. Yarışmaya katılmak isteyenler, 10 Eylül Cuma günü saat 17.00'ye kadar basvuru@farkindamisinizkisafilm.com e-posta adresine kısa filmlerini gönderebilirler. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye ise www.farkindamisinizkisafilm.com sitesinden ulaşılabiliyor."

Prof. Dr. Özdemir, yarışmanın birincisine 9 bin, ikincisine 4 bin 500, üçüncüsüne 3 bin 500 lira para ödülü verileceğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

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