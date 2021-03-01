Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı
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Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı

01.03.2021 21:24 | Son Güncelleme: 01.03.2021 21:31
Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesi bayrakları çöpte bulundu.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesi bayrakları çöpte bulundu. Savcılığın başlattığı soruşturmada bayrakları çöpe attığı belirlenen 2 kişinin ifadesi alındı. Tekneci olduğu belirlenen 2 kişi, bayrakları teknelerini temizlerken poşet içinde bulduklarını ve fark etmeden çöpe attıklarını söyledi. Bayraklar jandarma ekiplerince çöpten alındı.

Mavikent Mahallesi Yapraklı mevkiinde Türk bayrakları ve Kumluca Belediyesi amblemli bayrakların çöp konteynerine atıldığını gören halk, fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. Sosyal medyada fotoğrafların hızla yayılması üzerine Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili inceleme başlattı. Savcılık talimatıyla bölgeye jandarma ve Kumluca Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri yönlendirildi.

TEKNECİLERE VERİLMİŞYapılan incelemede bayrakların, bölgede faaliyet gösteren tekneciler tarafından fark edilmeden çöpe atıldığı anlaşıldı. Bayrakların geçen yıl Kabotaj Bayramı dolayısıyla Kumluca Belediyesi tarafından teknelerin süslemesi amacıyla tekne sahiplerine verildiği belirlendi.2 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında bayrakları çöpe attığı tespit edilen 2 kişinin jandarmada ifadeleri alındı. 2 kişinin tekneleri temizlerken, poşet içinde duran bayrakları fark etmediklerini ve bu şekilde çöpe attıklarını söylediği öğrenildi. 2 kişi ifadelerinin ardından bırakılırken, savcılığın soruşturmasının devam ettiği belirtildi. Bayraklar ise jandarma tarafından tek tek çöpten alınarak, götürüldü.


- Antalya
Türk bayrakları çöpte bulundu, 2 kişinin ifadesi alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARIKAYALI

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