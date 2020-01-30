: Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan vekil hakkında soruşturma başlatıldı

30.01.2020 19:01 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:09

Avrupa Parlamentosu'nda, Yunan Adalarındaki göçmenlerin durumu konuşulduğu sırada ırkçı Yunan Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili, bağımsız parlamenter Yannis Lagos kürsüye çıktı. Daha önce bir çok kez ırkçı tavrıyla gündeme gelen, hatta bu nedenle yargılanan Yunan parlamenter Türkiye'yi Yunanistan'a sürekli göçmen yollamakla suçladı. Hakaretlerini sürdürerek cebinden çıkardığı kağıdına basılı Türk bayrağını yırttı.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER GELDİ

Çirkin provokasyona Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sert tepki gösterdi. "Avrupa'nın şımarık, ırkçı çocukları hadlerini bilsin" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de provokasyonu "Namertlik ötesi skandal" olarak değerlendirdi, Yunan vekil hakkında siyasi ve cezai tedbirlerin alınmasını istedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medyadan tepki gösterdi. "Irkçı ve zehirli kafalar yaptıkları saygısızlıkla bayrağımıza zarar veremezler" ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde da gündem bu konu oldu. Meclis Başkanı Mustafa Şentop vekile gereken cezanın verilmesi gerektiğini vurguladı. Genel Kurul'da parti temsilcileri konuştu.

AP SORUŞTURMA AÇTI

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı olayı kınadı, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, ırkçı vekil hakkında yaptırım süreci başlattı.

Haber Videosu