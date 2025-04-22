Türk Bayrağı çağrısı nedir? Ekrem İmamoğlu ne dedi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri Cezaevi'nden yaptığı Türk Bayrağı çağrısı, vatandaşlar arasında geniş bir ilgi gördü ve hızla gündemin en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı bu açıklamalar sonrasında "Türk Bayrağı çağrısı nedir?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklardan biri oldu. Peki, Ekrem İmamoğlu ne söyledi? Türk Bayrağı çağrısının kapsamı ve detayları neler? İşte merak edilen tüm bilgiler…

TÜRK BAYRAĞI ÇAĞRISI NEDİR?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan Türk Bayrağı çağrısı vatandaşları evlerine, iş yerlerine ve sokaklara Türk bayrağı asmaya davet eden bir çağrıdır.

Türk Bayrağı çağrısı nedir

İmamoğlu'nun açıklamaları üzerine tüm vatandaşlardan 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihleri arasında balkonlara, pencerelere ve açık alanlara Türk Bayrağı asılması istenmiştir.

EKREM İMAMOĞLU NE DEDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesinde herkesi evlerinde, iş yerlerinde ve tüm yaşam alanlarında Türk Bayrağını dalgalandırmaya davet etti.

Ekrem İmamoğlu ne dedi

Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'nden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Adalet, huzur, barış, eşitlik için; üreten, kazanan ve adil paylaşan bir ekonomi için; temiz bir çevre, bereketli topraklar için; demokrasimiz ve Cumhuriyetimiz için; fikri hür, vicdanı hür nesiller için; en önemlisi çocuklarımız ve gençlerimiz yani istikbalimiz için gelin hep birlikte 23 Nisan'dan 19 Mayıs'a evlerimizde, iş yerlerimizde, köylerimizde, kentlerimizde, arabalarımızda, cep telefonlarımızda yani her yerde… Ay yıldızlı şanlı Türk Bayrağımızı dalgalandıralım."

Bu çağrının ardından "Türk Bayrağı çağrısı nedir?" ve "Ekrem İmamoğlu ne dedi?" gibi aramalar, sosyal medyada ve haber sitelerinde en çok araştırılan konular arasında yer aldı.