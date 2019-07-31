Türk babadan Zelenski'ye çağrı: "Kızım kaçırıldı, hukuksuzluğa son verin"



Ukraynalı eşinin ülkesine götürdüğü kızını 2,5 yıldır göremeyen Türk baba İsmail Yüce, Ukrayna'da hukuk mücadelesini sürdürüyor. Çocuğunun Türkiye'ye iade edilmesi talebiyle Kiev'de görülen davanın üçüncü duruşması da ertelenen Yüce, mahkeme çıkışında DHA'ya konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye seslenen acılı baba, "Sesimi duyun, lütfen bu hukuksuzluğa bir son verin" dedi.

Antalya'da yaşayan İsmail Yüce (38), 2,5 yıldır kendisine gösterilmeyen 5 yaşındaki kızı Lorin'e ulaşabilmek için Türkiye ile Ukrayna arasında mekik dokumaya devam ediyor.

İsmail Yüce ve Ganna Yüce (35), 2011 yılında Antalya'da evlendi. Çiftin, Lorin ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Türk vatandaşı olan Ganna Yüce, üç yıl önce ailesini ziyaret etmek istediğini söyleyerek Ukrayna'ya gitti ve bir daha geri dönmedi.

Sarı bülten ile aranan kızını görebilmek için çırpınan İsmail Yüce, Kiev'deki mahkemede görülen davanın üçüncü duruşması da ertelenince adeta isyan etti.

2016'dan bu yana kızına kavuşabilmek umuduyla 20 kere Ukrayna'ya geldiğini söyleyen Yüce, "Ukrayna'da hukuk mücadelesi veriyoruz. Benim gibi onlarca, belki yüzlerce aynı durumda olan arkadaşlarım var. Çocuklarımız burada illegal olarak alıkonuluyor" dedi.

"ÇOCUKLARIMIZIN GÖZÜNE BAKMA ŞANSIMIZ YOK"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, "Odalarınıza benim değil çocuklarınızın fotoğraflarını asın ve karar verirken onların gözüne bakın" sözlerini hatırlatan acılı baba, "Sayın Zelenski göreve geldiğinde çok umutlanmıştık. Maalesef bizim, çocuklarımızın gözlerine bakma şansımız yok. Çünkü çocuklarımız onun ülkesinde yasal olmayan yollarla alıkonuluyor" diye konuştu.

Ukraynalı makamlara adalet çağrısını yineleyen Yüce, "Yaşadıklarımı anlatmak çok güç. Bin 500 kilometre uzaktan ne zorluklarla geliyorum, hanımefendi 1 kilometre öteden mahkemeye gelmiyor. Bu ertelenen üçüncü duruşma. Hakim söz hakkı bile vermiyor. Çocuğum bana gösterilmiyor bile. Çocuğumdan daha önemli ne olabilir? Sayın Zelenski'nin bu hukuk rezaletini görmesi lazım" dedi.

"ÇOCUĞUN DURUMU BELİRSİZ"

Yüce'ye gönüllü danışmanlık hizmeti sunan hukuk danışmanı Evren Damyan ise, şunları söyledi:

"İsmail Yüce maddi sıkıntılardan dolayı kendine avukat tutamaz halde, mahkeme de karşı taraf gelmediği için sürekli erteleniyor. Türk vatandaşımız 2,5 yıldır çocuğunu göremiyor ve çocuğunun hangi koşullarda olduğunu bilmiyor. Çocuk hakkında aynı zamanda Adalet Bakanlığı'ndan çıkarılan sarı bülten belgesi var. Ukrayna makamları başvurularımıza kayıtsız kalıyor. Bu konuya iyi niyetli ve vicdanlı yaklaşılması gerekiyor. Bir sonraki duruşmada çocuğun Türkiye'ye geri gönderilmesiyle ilgili sonuç alınır diye düşünüyorum."

TEK BİR ADRESTE 95 KİŞİ KAYITLI

Önceki duruşmada alınan karar üzerine inceleme yapan Çocuk Bakım Kurumu yetkilileri, çocuğun kayıtlı olduğu adreste 95 kişinin daha kaydının olduğunu, bu kişilerden 91'inin yasa dışı ikamet ettiğini tespit etti. Hakim, duruşmayı 20 Eylül tarihine erteledi.



Kaynak: DHA

- Kerem