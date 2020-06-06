Türk avcılardan "komşuya göz dağı"
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Türk avcılardan "komşuya göz dağı"

Türk avcılardan "komşuya göz dağı" -Edirneli avcılar: 'Ha domuz avına çıkmışık ha Yunan avına' -"Ordumuz yorulmasın Yunanistan'a biz yeteriz" Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığının...

06.06.2020 00:28 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:33

Türk avcılardan "komşuya göz dağı"

-Edirneli avcılar: 'Ha domuz avına çıkmışık ha Yunan avına'

-"Ordumuz yorulmasın Yunanistan'a biz yeteriz"

EDİRNE - Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından Meriç Nehri'ndeki polis harekat botuna taciz ateşi açıldığının açıklanmasının ardından Edirneli avcılar, "ha domuz avına çıkmışık ha Yunan avına, Edirne'deki avcılar olarak biz Yunanistan'a yeteriz. Ordumuzun yorulmasını gerek yok" açıklamasında bulundu.

Edirne'nin Meriç ilçesinde dün saat 17.30 sıralarında Başyurt Hudut Karakolu Rahmanca köyü mülki sınırları içinde, polis özel harekat unsurlarınca Meriç Nehri'nde botla devriye görevi ifa edilirken, nehrin Türkiye sınırı kısmında ağaç köklerine takılı bir göçmen şahsa ait ceset görülüp fotoğraf ve video çekimi yapılırken Yunanistan tarafından 10-12 kişilik askeri kamuflajlı bir grup tarafından polis özel harekat botuna yönelik taciz ateşi açıldı ve görevli personel hemen pozisyon alıp havaya uyarı ateşi açması sonrasında taciz atışı son buldu.

Edirneli avcılar Yunanistan'la mücadeleye hazır

Yunanistan'ın taciz atışıyla birlikte haddini aştığını söyleyen Edirne Kırkpınar Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Sayacılar, Yunanistan'a karşı mücadele etmek için Edirneli avcılar olarak hazır olduklarını açıkladı.

Ordumuz yorulmasın Yunanistan'a biz yeteriz

"Avcılık belgesi olan arkadaşlarımız için seferberlik emri çıksa yeter" diyen Sayacılar, "Yunanistan'a biz yeteriz, yüzlerce avcı arkadaşımız sabahtan beri arıyor. Ha domuz avına çıkmışık ha Yunan avına bizim için değişen birşey yok. Biz hazırız. Devletimizin verdiği görevleri yapmaya hazırız."açıklamasında bulundu.

Türk avcılardan 'komşuya göz dağı'

Kaynak: İHA

Manşet

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