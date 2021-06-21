Türk Astronotun Eğitim Süreci Yakında Başlayacak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Türk Astronotun Eğitim Süreci Yakında Başlayacak"

Türk Astronotun Eğitim Süreci Yakında Başlayacak'
Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji

Serdar Hüseyin Yıldırım, Dünya basınında manşetlerde... Dünyaca ünlü uzay sitesi Space.com'un bildirdiğine göre, Rusya'nın St Petersburg kentindeki Global Uzay Araştırmaları Konferansı'na (GLEX) katılan Uzay Ajansı Başkanı, Türkiye'

Serdar Hüseyin Yıldırım, Dünya basınında manşetlerde...

Dünyaca ünlü uzay sitesi Space.com'un bildirdiğine göre, Rusya'nın St Petersburg kentindeki Global Uzay Araştırmaları Konferansı'na () katılan Uzay Ajansı Başkanı, Türkiye'nin uzay programıyla ilgili bilgiler verdi.

Türkiye'nin 2023'te Ay'a sert iniş, 2028'de de Ay'a bir gezgin indirme planları zaten yazıldı, çizildi.

"MÜZAKERELERİ YAKINDA SONLANDIRACAĞIZ"

Ancak bir Türk astronotun Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderileceği bir konuşuldu ama detaylandırılmamıştı.

İşte Yıldırım, bu konuya açıklık getirdi.

Tereza Pultarova'ya konuşan Yıldırım, "Taraflarla görüşmelerimiz sürüyor. Müzakereleri yakında sonlandıracağız. Birkaç aya biter. ve eğitim süreci başlar."

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Bergen Hande Ataizi Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Aytaç Kara Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Türk Astronotun Eğitim Süreci Yakında Başlayacak" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:15:55. #1.15#

title