Türk Askerinin Enkazdan Kurtardığı Afrinli Çocuk Sağlığına Kavuşuyor

RIDVAN KORKULUTAŞ - Afrin'de Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarının bir binada arama yaptıkları sırada teröristlerce tuzaklanan bombanın infilak etmesi sonucu enkaz altında kalan ve Mehmetçik tarafından yaralı olarak kurtarılan 10 yaşındaki Delcin Hasan, tedavi görrüğü Gaziantep'te hızla iyileşiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sayesinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'de, teröristlerce yaşam alanlarına tuzaklanan el yapımı patlayıcılar masum insanların yaralanmasına ve hayatını kaybetmesine neden oluyor.

Bu patlayıcılardan biri de 16 gün önce Delcin Hasan'ın yaşadığı binada infilak ederek, 7 sivil ile 4 ÖSO mensubunun ölümüne neden oldu. Patlamanın şiddetiyle çöken binada annesini, babasını ve 3 kardeşini teröre kurban veren Hasan, Türk askerlerinin gayretleriyle enkazdan ağır yaralı olarak çıkarıldı.

Ambulansla kaldırıldığı Kilis Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine sevk edilen Hasan, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından normal servise alındı.



Karaciğeri hasar gören, kemikleri kırılan küçük kızı, hastane personeli de yalnız bırakmıyor. Yavaş yavaş yürümeye başlayan Delcin Hasan'ın, ailesini kaybettiğinden henüz haberi yok.

"Hepsinden Allah razı olsun"

Delcin Hasan, AA muhabirine, göçük altından Türk askerleri tarafından kurtarıldığını söyledi.

Sağlığına kavuştuktan sonra okuluna kaldığı yerden devam etmek isteğini dile getiren Hasan, "Hepinizden Allah razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizimle burada ilgileniyorsunuz." dedi.

Şehitkamil Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Güven Fincan da Delcin Hasan'ın sağlığına kavuşması için gereken bütün tedavileri gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Fincan, tedavisinin tamamlanmasının ardından Delcin Hasan'ın memleketine gönderileceğini belirterek, "Yoğun bakım aşaması tamamlandı. Misafir ettiğimiz hastamızı iyileşince yolcu edeceğiz. Suriye'den gelen hastalarımıza elimizden geldiğince tedavi etmeye çalışıyoruz. Devletimizin çok ciddi destekleri oluyor. Bu da karşılıksız kalmıyor." ifadelerini kullandı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Selcan Türker Çolak da Delcin Hasan'ın genel durumunun iyi olduğunu, tedavi süreci tamamlandıktan sonra taburcu edileceğini aktardı.



Küçük kızın Kilis'ten bir Türk subayı tarafından Gaziantep'e getirildiğini anlatan Türker, "Karaciğer yaralanması, kemiklerinde kırıklar vardı. Ameliyatsız tedaviye aldık. İç kanaması olmadı. Genel durumu iyi." diye konuştu.



"Türk askerleri sayesinde Afrin temizlendi"

Delcin Hasan'a refakat eden akrabası Ayşe Ahmet de Türk askerlerin bölge halkına sürekli yardımda bulunduğuna dikkati çekti.

Ahmet, "Allah Türk askerinden razı olsun. Oraya gidince hayatımıza devam edeceğiz. Türk askerleri sayesinde Afrin temizlendi. Onlar da bizim evlatlarımız." ifadesini kullandı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki bir binada, terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının 18 Mart'ta infilak etmesi sonucu 7 sivil ile 4 ÖSO mensubu yaşamını yitirdi.