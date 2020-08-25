Türk ambalaj sektörü yatırımlarla büyüyor
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Türk ambalaj sektörü yatırımlarla büyüyor

Ambalaj sektörü yaptığı yatırımlarla büyüyor.

Türk ambalaj sektörü yatırımlarla büyüyor
25.08.2020 19:42 | Son Güncelleme: 25.08.2020 19:58

Ambalaj sektörü yaptığı yatırımlarla büyüyor. 80'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Türk ambalaj firması, 10 milyon Euro yatırımla Bulgaristan'daki ikinci fabrikasını satın aldı.

Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, "Bulgaristan'ın ilk metal ambalaj fabrikasını bünyemize katmış olduk. Balkanlar'da ve Doğu Avrupa'da Bulgaristan merkezli büyümeyi hedefliyoruz. Hedefimiz daha fazla ihracatla ülkemizin cari açığının kapanması adına daha fazla katkı sağlamak" dedi.

Bulgaristan'daki ikinci yatırımı değerlendiren Sarıbekir şunları söyledi: "Bu ülkedeki şirketimizi 1999 yılında kurduk. 2001 yılında da oradaki ilk fabrikamızı aldık ve üretime başladık. 19 yıldır da Bulgaristan'da üretim yapıyoruz. Şirketin ilk yurt dışı yatırımı da Bulgaristan'dır. Yeni yatırımımız, Bulgaristan'ın ilk metal ambalaj fabrikası. Bu yatırımımızla Bulgaristan'da 400 kişinin üzerinde istihdam sağlamış olacağız. Bu ülkede 25 milyon Euro ciro yapıyoruz. Hedefimiz 1-2 yıl içerisinde ciromuzu iki katına çıkarmak olacak. Romanya'da da depomuz ve bir şirketimiz var. Sırbistan'da da bir şirketimiz var. Yunanistan'da Selanik'te bir ofisimiz var. Balkanlarda ve Doğu Avrupa'da Bulgaristan'ı merkez seçerek büyüyoruz. İkinci fabrikayla da Doğu Avrupa'da metal ambalajda daha güçlü bir konuma geleceğiz. Bu yatırım Türkiye'den ihracatımızı da artıracak. Yine yarı mamulü Türkiye'den göndereceğiz. Ham madde de gidecek. Yeni fabrikamızda kavanoz kapağı ve endüstriyel ambalaja odaklanacağız. Plevne'deki fabrikamızda ise gıda tarafında büyüme hedefliyoruz. 2020'de 20'nci fabrikamızı kurmuş olduk. Türkiye ve yurt dışı olmak üzere toplam çalışan sayımız 3 binin üzerinde. Şirket olarak bir yıl öncesine göre yüzde 5 büyüdük. Sektörün de bu düzeyde büyüdüğünü düşünüyorum. Türkiye'de kişi başına düşen ambalaj tüketimi 250 dolarları buldu. Avrupa'da bu 450 dolarların üzerinde. Ambalaj bir gelişmişlik sembolüdür. Ürünlerin özellikle gıdaların hijyenik bir şekilde son tüketiciye ulaştırılması için çok önemli. Pandemi, bizlere ambalajın önemini bir kez daha hatırlatmış oldu".

Sarıbekir, şirketin 200 milyon TL yatırımla Adana'da ve Manisa'da kavanoz kapağı üretimi için fabrika kuracağını belirterek, "Aylık 100 milyonun üzerinde kapak üretiyoruz. Bu yıl Manisa'da yeni yatırımla beraber yıllık 1,5 milyar kapak üreteceğiz. Kapasiteye bakarsak 2 milyar civarlarında olacak. Senede 2,5 milyar adet kavanoz kapağı üretmeyi hedefliyoruz. Ev kullanımında kavanoz kapağı adet bazında 300 milyon seviyelerinde. Türk dolumcular geçen seneye göre iki kat iş yapıyorlar. Su her yerde var ama onu şişeleyebilmek önemli. Biz o şişeye önem veriyoruz. Balkanlarda bireysel ihtiyaç olarak kapak kullanılıyor. Romanya'da da aynı şekilde. Konservecilik kültürü var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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