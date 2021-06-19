Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor
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Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor

İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman - Haberler | Güncel

Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor Havadan bakıldığında kalbe benzeyen şekliyle aşıkların sembolü haline gelen Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl pandemi sonrası hareketli günler yaşıyor Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, kalp...

Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor

Havadan bakıldığında kalbe benzeyen şekliyle aşıkların sembolü haline gelen Artvin'in Şavşat ilçesindeki Karagöl pandemi sonrası hareketli günler yaşıyor

ARTVİN - Artvin'in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, kalp şeklini andıran görüntüsüyle aşıkların sembolü haline gelirken, pandemi sonrası hareketli günler yaşıyor.

İtalya'nın Milano kentinde, 21-23 Haziran'da gerçekleştirilen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "sakin şehir" unvanı alan Artvin'in Şavşat ilçe, doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl Tabiat Parkı, normalleşme sürecinde yeniden ziyarete açıldı. Şavşat'a 25 kilometre uzaklıkta ve Sahara Milli Park içerisinde yer alan Karagöl, doğal güzelliği ile her mevsim ilgi görüyor. Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor. Günübirlik gezilerin yanı sıra çevresindeki ormanlık alanlarda kamp yapma imkanı da bulunan Karagöl, temiz havası ve doğasıyla ziyaretçilerini mutlu ederken, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz manzaralar sunuyor. Gölün etrafında yaya olarak gezinti yapan doğa severler açık havada piknik yaparak doğanın tadını çıkartıyor.

Karagöl ayrıca havadan bakıldığında kalbe benzeyen görüntüsü ile de aşıkların uğrak yeri. Evlilik teklifi organizasyonlarının yanı sıra birçok gelin damat için de fotoğraf çekimlerine ev sahipliği yapan Karagöl özellikle hafta sonları yoğun ilgi görüyor.

"Garanti veriyorum insanın ömrünü 10 yıl gençleştirir"

İzmir'den Karagöl'ü görmeye gelen Kadir Yılmaz, "Burası doğa harikası bir yer, herkese tavsiye ediyorum. Garanti veriyorum insan burada 10 yaş gençleşir" derken, Fatih Gülçino ise "Her fırsatta bu güzellikleri görmek için buralara geliyoruz. Şavşat Karagöl'ü havadan görünüşü kalp şeklinde. Bu nedenle aşıkların buluştuğu bir birbirini seven insanların bir araya geldiği yer. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen Rana Yılmaz ise "Bu güzel doğayı görmeye geldik, aynı zamanda piknik yapmak için geldik. Göl var kenarında ormanlar var, mangalımızı yapıyoruz eğleniyoruz bu şekilde" diye konuştu.

Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor
Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor
Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor
Turizmin kalbi Karagöl'de atıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Duman

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