Turizmde "Güvenli ve Yeşil Sertifika" dönemine hazırlık

ANTALYA (AA) - Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyayı etkisi altına aldığı bir süreçte turizm hareketliliğini yeniden sağlamak için hayata geçirilen "Güvenli Turizm Sertifika" programına, çevre hassasiyetine dikkati çekmek amacıyla "yeşil" kriterler ekleniyor.

Güvenli Turizm Sertifikası ile iki yıldır sağlıklı ve keyifli tatilin adresi olan Türkiye, küresel iklim değişikliğini de göz önüne alarak turizmde çevreci bir yaklaşım izliyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un önderliğinde ve tüm turizm paydaşlarının iş birliğinde hazırlanan Güvenli Turizm Sertifikası, gelecek dönemden itibaren yine ilgili paydaşların katılımıyla Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifika programına dönüştürülüyor.

Bunun ilk adımlarını Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'nde açıklayan Ersoy'un, çalışmaları sektör paydaşları tarafından da destek gördü.

"Programın en büyük özelliği güncellenebiliyor olması"

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, AA muhabirine, sektörün en önemli özelliğinin hemen bir araya gelip, kamu özel iş birliği içinde sonuca odaklanması olduğunu söyledi.

Güvenli Turizm Sertifika programının hazırlanmasında başarılı bir ekip çalışması yürütüldüğüne işaret eden Çorabatır, dünyaya örnek olan bir çalışmaya imza attıklarını dile getirdi.

Çorabatır, programın 2022'de de devam edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sertifikanın en büyük özelliği güncellenebiliyor olması. Günün şartlarına göre bazı maddeler çıkarılabiliyor ya da yenileri eklenebiliyor. Geleceği bekleyen en büyük sıkıntılardan biri iklim değişikliği, karbon salınımı, enerji verimliliği, geri dönüşüm, sıfır atık konuları olacak. Buna yönelik hazırlıklarımızı da yapıyoruz. Turizmciler olarak da buna ilişkin tedbirler almamız gerekecek. Sertifikayla kriterlerin belirlenmesini bekliyoruz."

Turizmciler yeni kriterlere göre yatırım yapacak

Bakan Ersoy'un, programın 3 yıla yayılarak Güvenli ve Yeşil Turizm Sertifika şeklinde değiştirileceği yönündeki açıklamasını anımsatan Çorabatır, kriterlerinin de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sektör paydaşlarının iş birliğinde belirleneceğini söyledi.

Turizmcilerin de yeni kriterler doğrultusunda gerekli yatırımları yapacaklarına değinen Çorabatır, uzun soluklu bir çalışma olacağını bildirdi.

Çorabatır, turizmcilerin, yatırımlarında çevre hassasiyetini her zaman ön planda tuttuğunu ancak bundan sonra daha da dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, "Sadece turizm sektörü değil, herkesin duyarlılık göstermesi gerekiyor ki gelecek nesillere daha temiz bir doğa bırakabilelim." ifadesini kullandı.

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri

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