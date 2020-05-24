Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte
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Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte -Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı -Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop: -"Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor"...

24.05.2020 09:35 | Son Güncelleme: 24.05.2020 09:41

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte

-Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı

-Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop:

-"Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor"

-"Alınan kararlar kolay değil zor, ama biz harfiyen yerine getireceğiz"

-"Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık"

MERSİN - Doğu Akdenizli turizmciler iç turizm için hazırlıklarını büyük ölçüde tamamladı. Mersin'de turizmcilerin gözü şimdi sezon için verilecek tarihte. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan ve Doğu Akdeniz'in dünyaya açılan kapısı olarak görülen Kızkalesi, 79 bin metrekare plajıyla yerli turistleri ağırlamaya hazır.

Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Şirin Öztop, korona virüs, turizm ve Erdemli İlçesinin turizm beldesi Kızkalesi'nde turizm hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Korona virüsten hiç şüphesiz en çok etkilenen sektörlerin başında turizmin geldiğini belirten Öztop, "Korona virüsten bütün ülkeler etkilendi. Dünyanın her noktasında olduğu gibi bizim ülkemizde bundan etkilendi. Özellikle etkilenen sektörlerin başında turizm geliyor. Turizm çok sıcak bir döngü. Haliyle bizde etkilendik. Ama şükürler olsun ki hükümetimizin almış olduğu önlemler neticesinde bu virüsle alakalı çok önemli başarılar elde edildi" dedi.

Mersin'de ise Vali Ali İhsan Su ve STK'ların çok önemli çalışmaları neticesinde pandemi döneminin 'yok gibi' geçirildiğini ifade eden Öztop, "İnsanlarımız kuralları harfiyen yerine getirdi. Kızkalesi olarak hiçbir vakanın bulunmadığı bir nokta olarak bugüne kadar geldik. Bakanlarımızın almış olduğu kararlar neticesinde biz de Kızkalesi Turizm ve Kültür Derneği olarak yapmamız gereken çalışmaları, hem üyelerimiz hem işletmecilerle beraber yaptık. Gelecek olan misafirlerimizin sağlığı ve bizlerin sağlığı her şeyden önce geliyor. Alınan kararlar kolay değil zor, ama biz harfiyen yerine getireceğiz. Sosyal mesafe ve hijyen konusunda hassas davranacağız. Misafir otele giriş yaptığından itibaren çıkış yaptığı dakikaya kadar onları en iyi şekilde, hijyen bir şekilde ağırlayıp, tatillerini bu doğrultuda yaptırıp göndereceğiz" diye konuştu.

"UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alıyoruz"

Turizm noktasında Mersin deyince akla doğal olarak Kızkalesi'nin geldiğini anlatan Öztop, "Kızkalesi bana göre Mersin'in dünyaya açılan kapısı. Mersin'de 321 kilometrelik sahilin en güzel kalesi Kızkalesi. Denizimiz yüzme bilmeyenlerin bile rahatlıkla kullanabilecekleri bir yapıya sahip. Altın sarısı kumumuz var. 79 bin metrekare müthiş bir plajımız var. 321 kilometrelik kıyı şeridinin en güzel plajı Kızkalesi. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alıyor" şeklinde konuştu.

İşletmelerin hazırlıklarını sürdüğünü birçok sektörlerde yavaş yavaş düzelmelerin olduğunu ifade eden Öztop, "Bizlerde Kızkalesi olarak hazırız. Sadece otellerde değil plajlarda da hazırlıklarımızı yaptık. Şezlong aralarındaki mesafelerden tutunda çalışacak olan arkadaşların maskesine varıncaya kadar detayları düşünerek hareket ettik"dedi.

Turizm işletmecilerinden Yiğit Gökşen'de, "Kızkalesi pandemi sonrası turizme hazırlık aşamasında. Buradaki birçok işletme turistleri bekliyor. Kızkalesi çok özel ve güzide bir mekanımız. Restorasyonumuz bitti, sahiller temizlendi. Pandami sürecini hükümetimizin önlemleriyle oldukça yumuşak geçiriyoruz. İnanıyoruz ki haziran ortalarına doğru sezon açılacak. İşletme olarak tadilatlar yapıyoruz, yönetmeliklere göre hazırlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Turizmcilerin gözü sezon için verilecek tarihte

Kaynak: İHA

Manşet

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