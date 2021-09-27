Turizmcilerden 'Güvenli Turizm Sertifikası zorunluluğu kalksın' önerisi

ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 36'ncı Grup Oteller ve Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, pandemi sürecinde artık aşı sertifikası ve PCR test kuralları nedeniyle 30 oda ve üzeri oteller için ' Güvenli Turizm Sertifikası' uygulamasındaki zorunluluğun kaldırılarak, tümüyle isteğe bağlı hale dönüştürülmesi için tavsiye kararı aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, 2020'nin Mart ayında Türkiye turizm sektöründe uygulamaya koyduğu 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın zorunlu olmaktan çıkarılması istendi. ATSO 36'ncı Grup Otelciler ve Konaklama Yerleri Meslek Komitesi, önceki günkü toplantısında, 'Güvenli Turizm Sertifikası'nın 30 oda ve üzeri sayıdaki konaklama tesisleri için zorunlu olmaktan çıkarılıp, isteğe bağlı hale dönüştürülmesi yönünde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na sunulmak üzere tavsiye kararı alarak, ATSO Yönetim Kurulu'na gönderdi.

Pandemi sürecinde neredeyse en çok zarar eden iş kolu olduklarını dile getiren Özel, "Bizler giderlerimizi kısarak ödeme kalemlerimizi azaltarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Gelinen noktada 'Güvenli Turizm Sertifikası' rutin ödenen bir kaleme dönüşmüştür. Bu kadar ödemeye bir de zorunlu tutulan 'Güvenli Turizm Sertifikası' ödemesi istemiyoruz. Bu sertifikayı kullanmak isteyen oteller de olabilir fakat genel talep zorunluluktan çıkarılması, isteğe bağlı hale getirilmesidir. Biz de üyelerimizden bu yönde gelen talepleri komite olarak inceledik. Komitemizde oybirliğiyle aldığımız kararla bu talebimizi Turizm Bakanlığı'na ilettik" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri