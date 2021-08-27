TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ
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TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turizmciler yangınlara erken müdahale için her mahalleye bir arazöz alımı için başlattıkları kampanya doğrultusunda ilk arazözü Göynük Mahallesi'ne alarak Kemer Belediyesi'ne teslim etti.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde turizmciler yangınlara erken müdahale için her mahalleye bir arazöz alımı için başlattıkları kampanya doğrultusunda ilk arazözü Göynük Mahallesi'ne alarak Kemer Belediyesi'ne teslim etti.

Geçen haftalarda ülke genelinde çıkan yangınlarda on binlerce hektar orman arazisi yok olurken, Kemer ilçesinde turizmciler yangınlara erken müdahale için her mahalleye arazöz alımı yapmaya karar verdi. Kemer ve Yöresi Tanıtım Vakfı'na (KETAV) yapılan bağışlar ile her mahalledeki oteller güç birliği yaparken ilk arazöz alımı Göynük Mahallesi'ne yapıldı. Göynük Mahallesi'ndeki 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen 'Bizim Sokak' toplantısında bir araya gelen turizmciler, satın alınan arazözü toplantıya katılan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu'na teslim etti.

2008 model 12 tonluk su kapasitesi olan arazöz sadece Göynük Mahallesi'nde konuşlandırılacak ve herhangi bir yangın durumunda ilk müdahale için hazır halde bekletilecek. Arazöz alımları Kemer'in diğer mahallelerinde de tamamlanarak her mahallede aynı amaç ile birer arazöz bulundurulacak. Bunun yanında alınan karar ile her otel bir araçta minimum 10 yangın söndürme tüpü ve beraberinde yangına müdahale araç gereçlerinin hazır bulunduracak.

TOPALOĞLU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ OLDUĞU SÜRECE YAPAMAYACAĞIMIZ HİÇ BİR ŞEY YOK

Toplantıya katılan ve arazözü teslim alan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Ülkemiz zor günlerden geçiyor. İşte bir taraftan yangın, bir taraftan trafik kazaları, bir taraftan ise sel felaketi derken artık insanların birlik beraberlikte olmalarının tam zamanı. Bunun da en güzel örneğini Göynük'teki otelci arkadaşlarımız gösterdi. Çünkü bunlar her ay toplanarak Bizim Sokak diye bir toplantı yapar bölgenin sorunlarını oturup, tartışır ve çözüme ulaştırırdık. Onlar da zaten ellerini çabuk tuttular, aralarında bir birliktelik yaparak bir arazöz almışlar. Biraz sonra Kemer Belediyemize verecekler. Bu Göynük'te duracak ve Allah göstermesin yangın olduğunda müdahale edecek. Onun dışında da belediyenin işlerinde kullanılacak. Sonuç şu birlik ve beraberliğimiz olduğu müddetçe yapamayacağımız hiç bir şey yoktur. Bunun da en güzel örneği Kemer'deki ve Göynük'teki otelcilerimiz gösterdi. Kendilerine çok teşekkür ediyorum dedi.

KETAV Başkanı turizmci Volkan Yorulmaz, Malumunuz Antalya'da ve Türkiye'nin belirli yerlerinde yangınlarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadık. Özellikle turizm bölgelerinde. Burada en önemli konunda erken müdahale olduğunu anladık. Bu süreçte bunu iyice idrak ettik. Biz de Kemerliler olarak her bölgeye bir arazöz projemizi başlattık. İlk olarak da Göynük bölgemiz bunu aldı ve operasyona soktu. Bu vesileyle inşallah yangın için kullanmayız ama buna hazırlıklı olmak da gerekiyor. Dolayısıyla bu süreci bu sezonu da böyle geçirip inşallah bir daha hiç böyle yangınlar yaşamadan, hayatımıza devam ederiz. Yani bu memleket hepimizin memleketi. Her şeyi de devletten beklememek gerekiyor. Bizler de burada yaşıyoruz, burada ekmek yiyoruz, burada kazanıyoruz ve dolayısıyla tüm bölgedeki otelci arkadaşlarım bu konuya çok sıcak baktı ve hep birlikte bunu başlattık. Dediğim gibi Göynük, Beldibi, Çamyuva, Kiriş, Tekirova'da her bölge bir tane aracı alacak ve operasyona dahil edecek. Bunun yanında her otel kendi güvenliğinde acil müdahale için 7-8-10 durumuna göre, yerine göre yangın söndürme tüpü ve gerekli araç gereçler hazır bulunduruluyor, acil bir durumda hemen müdahale yapılıyor. Buna tüm otelci arkadaşlar hazır şu anda. İnşallah kullanmayız diye konuştu.

Toplantının yapıldığı otelin Genel Müdürü Cenker Yılmaz da Kemer otelleri olarak, Göynük otelleri olarak başkanımızın önderliğinde böyle bir kampanya başlatıldı. Biz de özellikle kendi alanımızdaki, ormanlık bir yer biliyorsunuz ki bu bölgenin en büyük özelliği Beydağları Milli Parklarının alt kısmındayız. Burası çok kıymetli, çok değerli ormanlarımız var ve onları korumak adı altında bütün otelci arkadaşlarla birlikte hızlı bir şekilde böyle bir yardım kampanyası başlatarak bölgemizin belki de Antalya'nın ilk arazözünü aldık ve bugün itibarıyla da belediyemize devrediyoruz. Tabii ki inşallah Allah kullandırmayı böyle bir sebep ile nasip etmesin diyoruz ama böyle bir süreç olursa kullanmak tabii durumunda kalabiliriz. Onun haricinde de belediyenin günlük aktivitelerinde, günlük etkinliklerinde Göynük bölgesinde kullanmak adı altında Göynük'teki otelci arkadaşlar burada durması için aldık. İnşallah tekrar söylediğim gibi bir yangında kullanmak nasip olmaz ama bunun haricinde günlük bütün faaliyetlerde bölgede kullanılacak dedi.

TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ
TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ
TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ
TURİZMCİLERDEN BELEDİYEYE ARAZÖZ DESTEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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