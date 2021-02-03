Turizmciler gelecekten umutlu

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, Türkiye ekonomisinde turizmin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekerek, sessizliğin hakim olduğu sektörde aşı çalışmaları ile birlikte önümüzdeki birkaç ay içerisinde bir hareketlenme yaşanacağına inandıklarını söyledi.

Artık insanların seyahat etmek için sabırsızlandığına dikkat çeken Başkan Rıza Perçin, "2020 yılı mart ayından bu yana Pandemi ile boğuşan sektörümüz aşı çalışmalarının hızlanması ile gelecek adına umutlanmaktadır. Türkiye ekonomisinde turizmin önemli bir yeri var. Sektörümüz zor bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayı ve Eylül ayları arasındaki normalleşme ile birlikte bir hareketlilik yaşamıştık. Aşı çalışmalarının hızlanması ile birlikte sektörümüzde olumlu bir hava esiyor. Her ne kadar son dönem mutasyon haberleri çoğalmış olsa da gelecek adına umutlu olduğumuzu söyleyebilirim. Artık insanlar pandemiden çok sıkıldılar. Gezmek ve seyahat etmek istiyorlar. İnsanlar pandeminin etkilerinin azalması ile birlikte gezmeye çıkacaklar, seyahat edecekler ve tatil yapacaklar. Bu konuda ciddi bir harcama gerçekleştirecekler" dedi.

Pandemi sonrası Batı Antalya Bölgesi'nin durumunu da değerlendiren Başkan Rıza Perçin, "Batı Antalya Bölgemiz Kemer'den Fethiye'ye uzanan bölgede doğa ve tarih bakımından oldukça zengin bir bölge. Pandemi sonrası normalleşmeler ile birlikte yeni sezonda özellikle doğal ve tarihi bölgeleri ile insanları her zaman olduğu gibi yine kendisine çekecek. Likya Yolu ile, Olympos Teleferiği, Phaselis, Olympos ve Adrasan'ı, Noel Baba ve Myra Antik Kenti, Batık Kent Kekova ve özellikle iki yıldan bu yana adını sıkça söz ettiren Patara ve Kemer, Demre, Kaş gibi ileçeleri ile tüm misafirlerimizi bekliyoruz. Misafirlerimizi tekrar ağırlamak için sabırsızlanıyoruz" diye konuştu. (Halil Öncü)

Kaynak: Tourism Today