Turizmciden İngiliz Turiste "Türkiye Mahkemeleri" Şartı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde faaliyet gösteren Turunç Oteller Grubu, İngiltere'den turist getiren tur şirketlerine anlaşmazlık halinde Türk mahkemelerinin yetkili olması şartını koştu.



Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinde (GETOB) başkan yardımcılığı görevinde de bulunan Turunç Oteller Grubu Üst Yöneticisi (CEO) İsmail Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, grup olarak aldıkları kararın otelcinin kabotajı niteliğinde olduğunu savundu.



Otelciler ile tur operatörleri arasında yapılan kontratlarda İngiliz mahkemelerinin yetkili olması nedeniyle İngiliz turistlerin, tatillerinin üzerinden 3 yıl geçse bile tatil yaptıkları otelle ilgili ülkelerinde dava açabildiğine işaret eden Yıldız, bunun da otelcileri zor duruma soktuğunu söyledi.



Yıldız, kontratlarda İngiliz mahkemelerinin yetkili olmasının sorunları beraberinde getirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Ben ucu açık bir hizmet vermek istemiyorum. Ben bu hizmeti bu ülkede veriyorsam kendi ülkemin ceza kanunlarına göre hareket edebilmeliyim ya da misafir burada sorunlarını rehber eşliğinde belgelemeli. Ülkeye döndükten sonraki her türlü mahkemeye karşıyım."



Bu doğrultuda grup olarak İngiliz tur operatörlerine kontratlarda "anlaşmazlıklarda Türkiye mahkemeleri yetkilidir" ibaresi konulması şartını koştuklarını belirten Yıldız, bunun olmaması halinde o tur operatörüyle çalışmama kararı aldıklarını bildirdi.



Yıldız, Türk turizmcisinin sektörde elinin güçlenmesi için yasal düzenlemeye ihtiyaç duyduğuna da dikkati çekerek, otelcilerin bu noktada dik durması gerektiğini sözlerine ekledi.