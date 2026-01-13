Haberler

Uludağ'da Kar Kalınlığı 1 Metreye Yaklaştı

Güncelleme:
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığının 95 cm'ye ulaşmasıyla birlikte pistler kayakseverlerle doldu. Sömestir öncesi yaşanan bu yoğunluk, tatilcilerin kış keyfini artırdı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaşırken, pistler kayakseverlerle doldu.

8 bin 500 yatak kapasiteli 20 otel ile kamuya ait 7 misafirhanenin bulunduğu Türkiye'nin ilk ve en büyük kayak merkezi Uludağ'da, sömestir öncesi yoğunluk başladı. Kar kalınlığının 95 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da, hafta içi olmasına rağmen pistler kayakseverlerle doldu. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 15, en yüksek sıfırın altında 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da, soğuk havaya rağmen tatilciler, pistleri boş bırakmadı.

Okul gezisi için Uludağ'a gelen Emir Aydın, "Okulumla birlikte Uludağ'a kayak yapmaya geldik. Daha önceden de kayak yapıyordum fakat profesyonel değilim. Profesyonel bir kayakçı olmak isterim. Sömestir tatilinde burada olmayacağım" dedi.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Uludağ'da kar yağışı yarın da aralıklarla devam edecek. Perşembe günü yerini güneşli havaya bırakacak olan kar yağışının, sömestirin ilk hafta sonunda yeniden etkili olması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
