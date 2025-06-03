Saros Körfezi'ne Askeri Tank Batırıldı

Saros Körfezi'ne Askeri Tank Batırıldı
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Edirne Valiliği ve Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen projede, M62 T model tank Saros Körfezi'nde yapay resif oluşturmak amacıyla batırıldı. Dalgıçlar tarafından yapılan titiz çalışmalar kameraya kaydedildi.

Saros Körfezi'ne tank batırıldı (3)

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğinde ' Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' çerçevesinde düzenlenen törenle Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model tank batırıldı. Tank, batırılmasından sonra denizin dibinde dalgıçların yaptığı çalışma kamera görüntüleri ile kaydedildi. Görüntülerde, dalgıçların, tankı titiz bir çalışma ile denizin zeminine yerleştirdiği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Umut IŞIK- Batuhan SEVER/ EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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