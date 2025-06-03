Saros Körfezi'ne Askeri Tank Batırıldı

Saros Körfezi'ne tank batırıldı (3)

Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Hizmet Birliği iş birliğinde ' Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi' çerçevesinde düzenlenen törenle Saros Körfezi'ndeki Su Altı Tarih Müzesi'ne M62 T model tank batırıldı. Tank, batırılmasından sonra denizin dibinde dalgıçların yaptığı çalışma kamera görüntüleri ile kaydedildi. Görüntülerde, dalgıçların, tankı titiz bir çalışma ile denizin zeminine yerleştirdiği anlar yer aldı.

Haber-Kamera: Umut IŞIK- Batuhan SEVER/ EDİRNE,