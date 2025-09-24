Mardin'in Turizmi 12 Aya Yayılıyor

CAMİLERİ, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan Mardin, dizilerin de katkısıyla turizmini 12 aya yaydı. İlk 9 ayda 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan kentte, yıl sonu hedefi 5 milyon ziyaretçi ve 1 milyon konaklama.

Mardin Kalesi'nin eteklerindeki 'Eski Mardin' olarak bilinen sit alanındaki yapılar, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taş işçiliğiyle öne çıkan kentte 22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otel hizmet verirken, yeni otel ve konak yatırımları da artış gösterdi. Dara Antik Kenti, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırı başta olmak üzere birçok tarihi ve kültürel mekan, her yıl binlerce ziyaretçiye kapılarını açıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisi de Mardin'in tanıtımına önemli katkılar sağladı. Kentte çekilen dizilerin etkisiyle turist yoğunluğu tüm mevsimlere yayılırken, restoranlarda sunulan yöresel lezzetler de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

'MARDİN TURİZMİ ARTIK 12 AYA YAYILDI'

Mezopotamya Seyahat Acenteleri ve Turizm Otelciler Birliği (METOSAD) Genel Başkan Yardımcısı ve Mardin Turizm ve Otelciler Derneği (MARTOD) Başkanı Özgür Azad Gürgör, kentin artık yıl boyunca ziyaretçi ağırlamaya başladığını ifade ederek, "2025 yılının ilk 9 ayında günübirlik kente gelen misafir sayımız 3 milyonu aştı. Tabii bizim hedefimiz, yıl sonuna kadar 5 milyon ziyaretçi ve 1 milyonun üzerinde de konaklama. Şu an o hedeflerimize doğru gidiyoruz. Mardin turizmi artık 12 aya yayıldı. Bizim en büyük hedeflerimizden bir tanesi de buydu. Turizmi 12 aya yaymak. Hatırlarsanız; geçmiş yıllarda hep 4-5 ayla sınırlı kalıyorduk. Artık kışın da organizasyonlar yapmaya başladık. Gerek Berlin Fuarı'nda ve gerekse de iç pazarda çok ciddi tanıtımlar yaptık. Mardin turizmin 12 aya yayılması için elimizden geleni yaptık ve başardık" dedi.

'YER BULMAKTA SIKINTI ÇEKİYORUZ'

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Uzak Şehir' dizisi ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kenti daha da popüler hale getirdiğini ifade eden Gürgör, "Hem süreç hem de dizi çekimleri, kentin turizmini çok ciddi katkısı oldu. Tabii bizim hedefimiz, yıl sonunda bir milyonun üzerinde konaklamayı sağlamak. Şu an içinde bulunduğumuz Eylül ayı başta olmak üzere ekim, kasım ve aralık aylarında çok ciddi talep var. Günübirlik gelen misafirlerimizin sayısını da 5 milyona tamamlamayı düşünüyoruz. Bu hedeflerimize doğru ilerliyoruz. Mardin'e gelmek isteyenler, lütfen erken rezervasyonlarınızı yaptırın. Çünkü bazen de mahcup da kalabiliyoruz. Rezervasyonsuz gelen misafirlerimize yer bulmakta sıkıntı çekiyoruz ve misafirlerimizi çevre illerde ve yakın yerlerde misafir etmek zorunda kalıyoruz. Gelen misafirlerimizin önceden rezervasyonlarını yaptırmalarını rica ediyoruz" diye konuştu.

'MARDİN'E TEKRAR GELMEYİ İSTİYORUM'

İstanbul'dan gelerek Dara Antik Kenti'ni gezen Serpil Demirci, Mardin'e hayran kaldıklarını belirterek, "Mardin, birkaç saatte gezilecek ve görülecek bir yer değil. Ülkemizin doğusu ayrı, batısı ayrı güzeldir. Buraya geniş zaman ayırmak lazım, ben bunu fark ettim. İnşallah daha sonra geniş ve uzun bir zamanda tekrar gelmeyi istiyorum" dedi. Turist rehberi Elif Bulut ise "Kasımiye Medresesi, binlerce misafirin ilgi odağı haline geldi. Bu yüzden çok mutluyuz" diye konuştu.