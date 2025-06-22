Kapadokya'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği

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Hindistan Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde Kapadokya'nın Ürgüp ilçesinde düzenlenen yoga etkinliğinde katılımcılar, tarih ve doğanın keyfini çıkardı.

TÜRKİYE'nin önde gelen turizm merkezlerinden Kapadokya'da, Hindistan Ankara Büyükelçiliği öncülüğünde yoga etkinliği gerçekleştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 2014'te kabul edilen 'Uluslararası Yoga Günü'nde, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nin desteğiyle Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde 'Yoga Günü' etkinliği yapıldı. Ürgüp Belediye Başkanı Ali Ertuğrul Bul, "21 Haziran Dünya Yoga Günü'nde, yogaya gönül verenleri tebrik ediyorum. Ürgüp'ün özellikle kuru havası, nemli olmayan havasının muhteşem coğrafya sayesinde yogaseverler için de doğru bir destinasyon olacağını düşünüyorum" dedi.

TARİHİ MEKANDA YOGA

Yoga eğitmeni Sinem Yıldız Sak, "Yaklaşık 6 yıldır Kapadokya bölgesinde yoga alanında organizasyon düzenliyorum. Hem organizasyon, hem yoga eğitmeni olarak çalışmalar yapıyorum. Aslında amacımız, Kapadokya bölgesinde tarihi mekanları, vadilerin keşifleri ve keşifleriyle beraber yoga deneyimini de insanlara sunarak bu alanda da hafta sonları farklı organizasyonları bölgede yapmaya devam ediyoruz. Bugün de 'Uluslararası Yoga Günü' kapsamında Hindistan Ankara Büyükelçiliği'nin destekleriyle bir organizasyon yaptık. Ürgüp'te yaklaşık 56 kişinin katıldığı organizasyon 1 saatlik yoga akışımızı her seviyeye uygun yaptık" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
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