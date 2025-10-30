Ihlara Vadisi'nde Sonbahar Yoğunluğu: Turist Akını Devam Ediyor

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen 10 ören yeri arasında yer alan, tarihi ve doğal güzelliklerin buluştuğu Ihlara Vadisi 'nde sonbahar yoğunluğu yaşanıyor. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, " Ihlara Vadimiz sonbaharda ayrı bir görsel şölen veriyor. Sonbahar döneminde yürüyüşlere ilgi artıyor. Özellikle Hindistan, Endonezya, Rusya gibi ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

Kapadokya, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi ile başlıyor. Kapadokya bölgesini ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Ihlara Vadisi'ne de uğruyor. Kaya oyma mekanları, kiliseler ve bitki örtüsüyle her mevsim ziyaretçileri kendisine hayran bırakan 14 kilometre uzunluğundaki Ihlara Vadisi'ne, 394 basamaklı merdivenle iniliyor.

YÜZLERCE KİLİSE VE ŞAPEL

Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, havaların soğumasıyla birlikte sahil bölgelerindeki turist yoğunluğunun iç alanlara kaymaya başladığını belirterek, "Yaklaşık 14 kilometre uzunluğunda olan Ihlara Vadimiz, 150 -200 metre derinliğinde. Bu eşsiz vadi, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olma özelliği taşıyor. Kapadokya bölgesinin en önemli destinasyonlarından başında Ihlara Vadisi geliyor. Vadinin içinde yüzlerce kilise ve şapel tespit edildi. Burada bilimsel ve yüzeysel kazı çalışmalarımız üniversite hocalarımızın başkanlığında devam ediyor. Bu yönüyle hem inanç turizmi hem de doğa turizminde önemli bir merkez haline geliyor" diye konuştu.

YILDA 1 MİLYON TURİST POTANSİYELİ

Ihlara Vadisi'nin yılda 1 milyon turist potansiyeline sahip olduğu belirten Abdullah Oğuz, "Vadi, özellikle Melendiz Çayı'nın serinliğiyle beraber doğa yürüyüşü için gelen misafirlerimize eşsiz bir manzara sunmuş oluyor. Melendiz Çayı'nın huzur veren sesine kulak vererek yeşilliğin içinde vadinin o mistik atmosferine tanıklık etmek için tüm konuklarımızı konforlu bir şekilde Ihlara Vadisi'nde ağırlıyoruz. Vadide yapacağımız yeni projeler ve yollarla belediyemizin hizmete sunduğu cam terasla çok güzel ev sahipliği yapıyoruz" dedi.

'YÜRÜYÜŞ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR ALAN'

Sonbaharda doğa yürüyüşlerinin sıklıkla düzenlendiğini belirten Oğuz, şunları söyledi: "Ihlara Vadimiz sonbaharda ayrı bir görsel şölen veriyor. Rengarenk yapraklarıyla ve mistik atmosferiyle yukarıdaki cam terastan ve dron görüntüleriyle fotoğraf tutkunları için de muazzam bir görsel şölen oluşturuyor. Sonbaharda doğa yürüyüşüne gelenlere, o serinlikte, sabahın seher saati ile akşam saatlerinde yürüyüş için vazgeçilmez bir alan oluyor. Özellikle Hindistan, Endonezya, Rusya gibi ülkelerden gelen turistlere ev sahipliği yapıyoruz. Sonbahar döneminde yürüyüşlere ilgi artıyor. Bölgede spiritüel turizm programları icra edilecek."

FOTOĞARFLI