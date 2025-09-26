Hasankeyf, 2025 Hedefini Şimdiden Aştı: 500 Bin Turist Ağırladı

BATMAN'da, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan 12 bin yıllık tarihi Hasankeyf ilçesini yılın ilk 9 ayında 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kaymakam Mehmet Ali İmrak, 2025 yılı için belirlenen turist hedefinin üzerine çıktıklarını belirterek, "12 bin yıllık kadim tarihe sahip Hasankeyf'te bu yıl 250 bin ziyaretçi hedefiyle yola çıktık. Ancak Eylül sonuna geldiğimizde 500 bin yerli ve yabancı turisti ilçemizde ağırladık" dedi.

Batman'da Dicle Nehri kıyısında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyetin izlerini taşıyan Hasankeyf, tarihi ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. 12 bin yıllık geçmişe dayanan tarihi ilçeyi, ocak ayından bu yana yaklaşık 500 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, 2025 yılı turizm hedefinin aşıldığını ifade ederek, "12 bin yıllık kadim tarihe sahip Hasankeyf yukarı Mezopotamya'da bulunan kadim bir şehir. 2025 yılında bizler 250 bin gibi yerli ve yabancı turist hedefiyle yola başladık. Çok şükür ki Eylül ayının artık son günlerine geldiğimizde 500 bin yerli ve yabancı turisti bizler Hasankeyf'imizde ağırlamış olduk. Bizler bu hedefi nasıl yakaladık? 250 dönümlük alan üzerine kurulu olan müzemiz bizim için en büyük dinamiğimiz. Müzemiz yaklaşık olarak 4 bine yakın eseri içerisinde barındıran paleolitik çağdan günümüze kadar gelen, bal mumu heykelleriyle süslenmiş olan müzemiz bu yıl Eylül ayının sonu itibariyle 40 bine yakın misafiri ağırlamış oldu" dedi.

'ARTIK GECE DE MİSAFİRLERİMİZE GÖRSEL ŞÖLEN SUNUYOR'

Kaymakam İmrak, aydınlatma çalışmalarıyla birlikte artık Hasankeyf'in sadece gündüz değil, geceleri de ziyaretçilere farklı bir deneyim sunduğunu belirterek, "Eski Hasankeyf olarak nitelendirilen koylarda muazzam bir doğal güzelliğe sahip tekne turlarımızla beraber bizler misafirlerimize bir doğa harikası bir gezinti sunuyoruz. Arkeopark alanı da eskiden Hasankeyf'te bulunan ve kendisine zarar verilmeden gelip mevcuttaki konumuna yerleştirilen 7'nin üzerinde eseri bizler burada kıymetli misafirlerimize sergiliyoruz. Şaab Vadisi ve Kale Ören Yeri bölgesi de misafirlerimize bir tarihi gezinti sunmaktadır. Şaab Vadisi, Hasankeyf Kalesi'nin ve arkeoparkında ışıklandırması bir ay önce devreye girdi. Hasankeyf'imiz sadece gündüz değil artık gece de misafirlerimize bir görsel şölen sunan bir yer durumundadır şu an. Hasankeyf sadece Batman'ın değil Güneydoğu Anadolu Bölgesinin turizm destinasyon alanlarından biri. 28 Eylül'de Hasankeyf Su, Kültür ve Doğa Festivali'nde kıymetli misafirlerimizi bizler Hasankeyf'imizde ağırlayacağız. Su sporları ile ilgili flyboard yarışmalarımız olacak, kano yarışmalarımız olacak, jet ski gösterilerimiz olacak. Vatandaşlarımıza tekne turlarıyla Hasankeyf'in doğal güzelliklerini göstereceğiz. Yöresel tatlarımız olacak" diye konuştu.

