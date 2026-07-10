Haberler

Gölcük Tabiat Parkı'nda Göl Temizliği Başlatıldı

Gölcük Tabiat Parkı'nda Göl Temizliği Başlatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ve yosunlar, teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizleniyor.

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ve yosunlar, teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizleniyor.

Bolu'nun önemli turizm noktalarından Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde, son dönemde yüzeyi kaplayan istilacı bitkiler ve yosunlar nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, göl yüzeyindeki istilacı bitkileri ve yosunları teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizlemeye başladı. Yürütülen çalışma ile göldeki ekosistemi olumsuz etkileyen ve görüntü kirliliğine neden olan istilacı bitkiler ile yosunların göl yüzeyinden arındırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Avrupa Parlamentosu'nun TSK'yla ilgili skandal kararına Türkiye'den peş peşe tepki

AP'nin TSK'yla ilgili skandal kararına her kesimden tepki yağıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan 'Kökünü kazıyacağız' demişti! 76 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev darbe

Talimat Erdoğan'dan gelmişti! Bu sabah onlarca kişi gözaltına alındı
KKTC ile Türkiye doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak

Yavru Vatan ile ile Türkiye, doğalgaz boru hattı anlaşması imzalayacak
Annenin sevgilisinden iki kızına istismar! Ülkeden kaçtı, baskın sonrası dönüp teslim oldu

İki kardeşten annelerinin sevgilisiyle ilgili mide bulandıran iddia
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi