Gölcük Tabiat Parkı'nda Göl Temizliği Başlatıldı

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda göl yüzeyini kaplayan istilacı bitkiler ve yosunlar, teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizleniyor.

Bolu'nun önemli turizm noktalarından Gölcük Tabiat Parkı'ndaki gölde, son dönemde yüzeyi kaplayan istilacı bitkiler ve yosunlar nedeniyle temizlik çalışması başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, göl yüzeyindeki istilacı bitkileri ve yosunları teleskopik uzantılı amfibi sulak alan taşıtıyla temizlemeye başladı. Yürütülen çalışma ile göldeki ekosistemi olumsuz etkileyen ve görüntü kirliliğine neden olan istilacı bitkiler ile yosunların göl yüzeyinden arındırılması hedefleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı