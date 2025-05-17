Göcek'te Deniz Kaplumbağaları İçin Müzik Yasağı Uygulandı

Göcek'te Deniz Kaplumbağaları İçin Müzik Yasağı Uygulandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Göcek koylarında, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak amacıyla yaz sezonunda akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik yayını yasaklandı. Yasağa aykırı hareket eden teknelere idari işlem uygulanacak.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Göcek'in koylarında, deniz kaplumbağalarının yaşam alanlarını korumak amacıyla, yaz sezonu boyunca belirli saatlerde müzik yayını yasaklandı. 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında, akşam 20.00 ile sabah 08.00 saatleri arasında teknelerde müzik çalınmayacak.

Turkuaz renkte denizi, yemyeşil çam ormanları ve plajlarıyla Göcek, mavi yolculuk tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri olarak öne çıkıyor. Doğa aşıkları ve uluslararası yatçıların da uğrak yeri olan Göcek, son yıllarda tatilcilerden büyük ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından alınan kararla, müzik yasağı uygulaması devreye girdi. Yasağın temel nedeni, Göcek koylarının deniz kaplumbağaları için önemli bir üreme alanı olması.

Yeni düzenlemeye göre, 15 Mayıs-15 Eylül tarihleri arasında saat 20.00 ile saat 08.00 saatleri arasında müzik yayını yapılmayacak. Yasağa aykırı hareket eden tekneler hakkında idari işlem uygulanabilecek. Müzik yayını yalnızca bakanlık izniyle yapılabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Yüzündeki nefrete bakın: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli
Trump'tan Körfez turu yorumu: Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım

"Dört günde Ukrayna'da harcadığımızın 12 katını kazandım"
Deprem ile yüzleşen İstanbul'da Güngören Belediyesi'nden akılalmaz karar

Deprem ile yüzleşen İstanbul'da ilçe belediyesinden akılalmaz karar
Serra Pirinç'ten sanatsal paylaşım: Göğüs kalıbı çalışması gündem oldu

Göğüslerinin kalıbını çıkarttı, o halini gören bir daha baktı
Papa'nın geleceği İznik'te heyecanlandıran keşif

Papa'nın geleceği ilçede heyecanlandıran keşif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nesrin Cavadzade yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu

Yatakta iç çamaşırıyla verdiği kahve pozu olay oldu
Tiran'da dikkat çeken anlar! Başrolde Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan var

Paşinyan ve Aliyev'i buluşturdu; sonrasında olanları görmeniz lazım
Dua Lipa, 40 yaş altı zenginler listesine giren en genç isim oldu

Zenginlikte zirveye tırmanıyor! Genç yaşında tarihe geçti
Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
Araçla önünü kestiği eşinin kafasına sıktı

Kan donduran olay! Araçla önünü kesip kafasına sıktı
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi

2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni esprisiyle kırdı geçirdi
İkinci Minguzzi vakası, 16 yaşındaki 2 çocuk yaşıtları tarafından bıçaklandı

İkinci Minguzzi vakası! "Ne bakıyorsun?" deyip bıçakla saldırdılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.