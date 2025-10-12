Haberler

Erdemli'de Ekim'de Yaz Keyfi: Tatilciler Denizde

Erdemli'de Ekim'de Yaz Keyfi: Tatilciler Denizde
Mersin'in Erdemli ilçesi, ekim ortasında sıcak hava ve güzel denizle tatilcileri ağırlamaya devam ediyor. Kızkalesi'nde tatilciler, kış hazırlıkları yaparken yaz keyfini yaşıyor.

Erdemli ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızkalesi, ekim ayının ortasında tatilcileri ağırlamayı sürdürüyor. Toros Dağları'nın yüksek kesimleri kışın ilk beyazına bürünürken, sahil şeridinde yer alan dünyaca ünlü turizm merkezlerinde tatilciler denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor. Hava sıcaklığının 28 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 26 derecelerde olduğu ilçeye yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor.

Kent merkezinde yazdan kalma hava olduğunu belirten Kızkalesi Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Çalışkan, "Ekim ayı ortasında olmamız rağmen kentimizde yazdan kalma bir hava var. Toroslar'da kar yağarken, Kızkalesi'nde misafirlerimiz denize giriyor. Misafirlerimizi ağırlamaya devam ediyoruz. Sahillerimizde yoğunluk var. Havamız sıcak, denizim güzel, kumsalımız tertemiz. Herkesi bu güzelliği yaşamaya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
