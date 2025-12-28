Haberler

Erciyes, Hafta Sonu Yerli ve Yabancı Turistleri Ağırlıyor

Erciyes Kayak Merkezi, kayak sezonunun açılmasının ardından yerli ve yabancı birçok turisti ağırladı. 112 kilometrelik pist uzunluğu ve 41 farklı kayak pisti ile ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes, hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırlıyor.

Kayak sezonun açılmasının ardından bir haftayı geride bırakan Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu yerli ve yabancı olmak üzere birçok turisti ağırladı. Erciyes Kayak Merkezi, toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesisi ile turistler tarafından yoğun ilgi gördü. Kayak yapmaya gelen Aysu Erdönmez, "İstanbul'dan geliyorum. 4 günlüğüne geldim. Erciyes'i çok güzel buldum. İlk defa geliyorum. Normalde Erzurum'a, Bursa'ya, Kartalkaya'ya gidiyoruz. Fakat orada daha pistler açılmamıştı. O yüzden burayı tercih ettik. Bu zamanda ancak burası açıktı. Çok beğendim. Kar çok güzel, kayılabiliyor. Ortam çok güzel. Fiyat konusunda da çok uygun. Seneye de gelmek istiyorum. Herkesi Erciyes'e bekleriz" dedi.

'HERKES BİR KERE DE OLSA GELMELİ'

İstanbul'dan tur ile arkadaşlarıyla birlikte gelen Dilek Değirmenci, "Yerel halka çok teşekkür ediyorum. Buraya geldiğimizden beri bize çok yardımcı oldular. Kaymayı yerel halktan birisi bize öğretti. Onun sayesinde bu kadar iyi kayabildik. Düşe kalka yapıyoruz. Alıştıktan sonra eğlenceli geliyor. Herkes bir kere de olsa denemeli" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Turizm
