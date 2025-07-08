Deniz Kaplumbağaları Müzesi, Yerli ve Yabancı Turistlerin İlgisini Çekiyor

MUĞLA'nın Ortaca ilçesinde 2009 yılında açılan Deniz Kaplumbağaları Müzesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçiler, müzede caretta carettaların yaşam döngüsünü yakından tanıma fırsatı buluyor.

Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nin dünyaca ünlü İztuzu Plajı'ndaki, Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) bünyesinde 2009 yılında Türkiye'nin ilk kez Deniz Kaplumbağaları Müzesi kuruldu. Her yıl revize edilen, yeni kaplumbağa ile materyallerin konulduğu müzede, deniz kaplumbağasının yumurtadan çıkıp, suya ulaşması ve yetişkinliğe kadarki süreç anlatılıyor. Çeşitli nedenlerle ölen kaplumbağaların iskeletlerinin sergilendiği müzede; olta, misina, zıpkın, gemi pervaneleri, ağlar da yer alıyor. Müzede caretta carettaların yuvadan çıkıp, denize ulaşma sürecinin anlatıldığı maketin yanı sıra duvarda Dalyan İztuzu Plajı'nın tarihçesi fotoğraflarla anlatılıyor.

'70 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLIYORUZ'

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarını koruyabilmek için onların tanıtılması ve sevdirilmesi gerektiğini belirterek, "Merkezimiz her ne kadar yaralı deniz kaplumbağaları çalışmalarını tanıtsa da hedef kitlenin bilinçlendirilmesi için müze oluşturduk. Müzenin amacı; kaplumbağalara ne gibi tehditler var? Neler zarar veriyor? Yuvaları korunuyor mu? Bu yuvalardan yavrular başarılı bir şekilde çıkıyor mu? Türleri nelerdir? Geçmişte kumsalın korunması nasıl başarılmış? Bunun gibi bilgilerden oluşan bir müzemiz var. Yaz döneminde günde 500 kişi burayı ziyaret ediyor. Turizm sezonu boyunca 70 bin ziyaretçi ağırlıyoruz. Pinpon topu büyüklüğündeki yumurtanın 50-60 santim derinlikten yavruların nasıl çıkıp geldiğini maket ve görsellerle destekleyerek anlatıyoruz" dedi.

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA,