Kültür ve Turizm Bakanı Cudi Dağı'nda İncelemelerde Bulundu

CUDİ DAĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Şırnak'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, valilik ziyaretinin ardından Hz. Nuh'un gemisinin karaya oturduğu yer olarak bilinen Cudi Dağı'ndaki Sefine bölgesini inceledi. Bakan Ersoy, daha sonra Şehit Astsubay kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'ni ziyaret ederek buradaki görevli askeri personel ile bir süre sohbet etti. Cudi Dağı'nda şehit olan askerlerin isimlerinin yer aldığı anıtı ziyaret ettikten sonra helikopter ile Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçen Ersoy, daha sonra Cizre Müzesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Ersoy'a; Vali Birol Ekici, Milletvekili Arslan Tatar ile kent protokolü eşlik etti. Ersoy, daha sonra Tunceli'ye hareket etti.

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,