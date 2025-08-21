Astoria Grande Kruvaziyeri Samsun Limanı'na Demir Attı

RUSYA'nın Soçi kentinden hareket eden Astoria Grande adlı kruvaziyer, saat 11.00'de Samsun Limanı'na demir attı.

Rusya'nın Soçi kentinden, bugün saat 11.00'de Astoria Grande isimli kruvaziyerle Samsun'a gelen 1117 turist ve 444 mürettebat, burada tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edecek. Tur programı kapsamında ziyaretçiler, Onur Anıtı, Bandırma Vapuru, Samsun Müzesi, Atakum Sahili ve alışveriş merkezlerini gezecek. İzmir, İstanbul ve Bartın'ın ardından Samsun'a gelen kruvaziyer, akşam saatlerinde demir alıp Trabzon'a, oradan da yeniden Soçi'ye geri dönecek.